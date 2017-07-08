به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علیرضا منادی درخصوص تعیین تکلیف ۲۹۰۰ رشته محل دانشگاه آزاد که وزارت علوم دستور حذف آنها را داده بود، گفت: تمامی رشته‌های فوق ۳ شرط توافق شده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را دارند بنابراین به کار خود ادامه می‌دهند و حتی اگر نداشتند نیز به دلیل قانونی بودن تمامی رشته محل‌ها جذب دانشجو در این رشته‌ها متوقف نخواهد شد.

وی افزود: طبق قانون مصوب مجلس در سال ۶۷ که صراحتا می‌گوید، رشته‌های دانشگاه آزاد با تصویب هیات سه نفره (نمایندگانی از وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی) قانونی به شمار می‌آید، دانشگاه آزاد به کار خود ادامه خواهد داد.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: تمامی ۲۹۰۰ رشته محل اعلام شده قانونی هستند اما با این وجود وزارت علوم نسبت به آنها ان‌قلت وارد کرد که کمیسیون آموزش مجلس ۳ شرط را برای ادامه فعالیت این رشته در نظر گرفت و با توجه به اینکه همه رشته محل‌ها می‌توانند شرایط توافق شده در کمیسیون را کسب کنند می‌توانند به کار خود ادامه دهند.

منادی با بیان اینکه دغدغه‌های کیفی وزارت علوم برای دانشگاه آزاد قابل درک است و دانشگاه به دنبال افزایش کیفیت‌ رشته‌ها است، تاکید کرد: هرچند بنا بر جلسه مشترک با مسئولان وزارت علوم در محل این وزارتخانه بنا شد دانشگاه آزاد نظارت مجددی بر کم و کیف رشته محل‌های خود داشته باشد، اما فعلا تمامی ۲۹۰۰ رشته محل‌ها سرجای خود هستند.

وی با بیان اینکه وزارت علوم دیگر نمی‌تواند ایراد وارد کند چراکه شروط را در کمیسیون پذیرفته و ویدئو جلسه کمیسیون نیز موجود است، گفت: همه رشته محل‌ها دارای سه شرط هستند به همین دلیل در دفترچه آمده و دانشجویان بسیاری نیز ثبت نام کردند.