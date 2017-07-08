به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمید چیت چیان با اشاره به اینکه بدهیهای صنعت برق فشار زیادی را به این صنعت وارد میکند، افزود: در بخش برق هیچگونه کمکی از دولت دریافت نمیکنیم و برای پرداخت هزینههای داخل این صنعت و تبدیل انرژی و توزیع آن، بدهی زیادی داریم.
وی درباره بدهی وزارت نیرو در بخش آب به بخش خصوصی نیز گفت: بدهیهای این بخش قابل توجه نیست و حدود هزار تا ۲ هزار میلیارد تومان بدهی جاری داریم که پیمانکاران اسناد صورت وضعیت خود را ارائه میکنند و با کمی تأخیر پرداخت میشود.
چیت چیان افزود: وقتی درآمدها کفایت هزینهها را نمیکند طبیعی است در حوزه توسعه و سرمایه گذاری جدید دچار محدودیت شویم.
وی گفت: خطرناکتر از این، محدودیت هایی است که در بخش بهره برداری و تأمین نگهداری پیش میآید و سامانههای ما در شرایط استاندارد قرار نمیگیرد و در چنین شرایطی دچار مشکلات جدی در این زمینه میشویم.
وزیر نیرو افزود: هم اکنون در شهر تهران پستهای برقی داریم که بیش از ۴۰ سال از عمرشان میگذرد در واقع عمر مفیدشان به پایان رسیده و برای تعویض ابراز یدکی انها دچار مشکل میشویم.
چیت چیان اضافه کرد: با همه این مشکلات با فشار آوردن به این تأسیسات و بدون نوسازی، همه این تأسیسات در مدار هستند.
وی گفت:: درباره شبکه آب هم حدود ۱۲ درصد هدر رفت آب داریم که بخش زیادی از آن آب به حساب نیامده محسوب میشود که ناشی از برداشتهای غیر مجاز و غیر قانونی از آب و اشکال هایی است که در خواندن کنتورهای آب وجود دارد.
وزیر نیرو افزود: سالانه برای کم کردن یک درصد هدررفت آب در شبکه سراسری حدود هزار میلیارد تومان نیاز است که امیدواریم در دولت دوازدهم به مسئله واقعی کردن قیمتها توجه بیشتری شود و نمایندگان مجلس و هیئت دولت به راه حل جدی در این زمینه برسند.
چیت چیان با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه آمده است که تا پایان این برنامه باید قیمت آب واقعی شود، گفت: این کار را نمیتوان یک دفعه انجام داد اگر افزایش قیمت تدریجی صورت گیرد برای مصرف کنندگان قابل قبولتر است و آنها میتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند مثلاً به جای لوازم پرمصرف از لوازم کم مصرف استفاده کنند.
وی افزود: در زمینه آب نیز اگر لوازم کم مصرف مانند شیر کاهنده استفاده کنیم میتوانیم مصرف را کم و افزایش احتمالی قیمتها را در صورت تصویب مجلس و دولت جبران کنیم، این چالش راهی جز واقعی کردن قیمتها ندارد.
وزیر نیرو گفت: به صورت مستمر هر سال در زمینه بهسازی شبکه فرسوده کار میکنیم و در دولت یازدهم توانستیم حدود یک درصد از هدررفت آب را کاهش دهیم که البته به سطح قابل قبول نرسیده ایم که باید در این زمینه یا باید مجلس اعتباری تصویب کند یا با اصلاح تعرفه آب سرمایه گذاری را جبران کنیم.
چیت چیان افزود: از نظر تبلیغات به اندازه کافی اطلاعات و آگاهی به مردم در زمینه کاهش مصرف آب داده شده است، اما زمانی که مشترک میتواند با ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان شیر آبی را تهیه کند، شیر آب کاهنده ۲۰۰ هزار تومانی که معادل یک سال آب بهاست، تهیه نخواهد کرد.
وی در زمینه سرمایه گذاری دولت برای استفاده مشترکان از وسایل کاهنده مصرف آب گفت: این موضوع بستگی دارد که چقدر منابع در اختیار ما باشد در سالهای اخیر منابعی نداشتیم که لوازم کاهنده بخریم و به صورت ارزانتر یا اقساطی در اختیار مصرف کننده قرار دهیم.
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