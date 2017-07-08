علی کریمی با حضور دو بازیکن نفت در تیم فوتبال امید موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام وبسایت رسمی نفت تهران، در پی درخواست محمدرضا ساکت مدیر تیمهای از باشگاه نفت و گفتوگوی عرفانیان با علی کریمی، دو بازیکن تیم امید نفت از فردا در تمرینات تیم ملی امید شرکت خواهند کرد.
علی کریمی با وجود اینکه بازیکنان کمی را برای تمرین در اختیار دارد به سرپرست باشگاه اعلام داشته به خاطر منافع ملی و همچنین مستحکم شدن جایگاه خادمپور و عادلی در تیم ملی امید به رغم غیبت برخی ملیپوشان امید در تمرینات تیم ملی و حضور در تمرینات باشگاهی، با حضور این دو بازیکن نفت در تمرین تیم ملی امید مخالفتی ندارد.
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