خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-جواد حیران‌نیا: «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا در نشست اخیر استماع سنا گفته بود که از عناصر داخلی ایران برای تغییر نظام سیاسی ایران حمایت می‌کند.

وی درباره نظر دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره تغییر نظام حاکم ایران گفت: سیاست ما در قبال ایران در حال تدوین است و هنوز به رئیس‌جمهور ارائه نشده است. با وجود این، ما از نقش بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه با خبریم و در حال اقدام برای مقابله با هژمونی ایران هستیم.

در خصوص این اظهارات خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «پل پیلار» رئیس سابق بخش تحلیل عملیات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) انجام داده است که در ادامه می آید.

پیلار از اساتید دانشگاه «جرج تاون» است و تاکنون مسئولیت های متعددی را بر عهده داشته که از جمله آنها می توان به ریاست واحد تحلیل عملیات های سیا در شرق نزدیک، خلیج فارس و جنوب آسیا اشاره کرد. پیلار سابقه حضور در شورای اطلاعات ملی آمریکا را به عنوان یکی از اعضای اصلی آن نیز دارد.

*«رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا اعلام کرده است، ایالات متحده آمریکا از گروههایی که قصد تغییر نظام سیاسی ایران را دارند، حمایت می کند. این گروهها، دقیقا چه کسانی هستند و چرا دولت ترامپ بر سیاست منسوخ تغییر نظام سیاسی ایران تمرکز کرده است؟

تیلرسون در واقع به سوالی که در جلسه کنگره از وی در مورد تغییر نظام سیاسی ایران پرسیده شده بود، پاسخ داده است. پاسخ او به نظر می رسد در راستای شعارهای تند دولت ترامپ علیه ایران باشد.

با این حال پاسخ تیلرسون لزوما به معنای سیاست فعال و فعلی دولت امریکا جهت حمایت از گروههایی که در تلاش برای براندازی نظام سیاسی در ایران هستند، نیست. بیانیه های خصمانه و ضد و نقیض این چنینی اصلا سودمند نیست.

ما از اظهارات «رکس تیلرسون» نباید به این نتیجه برسیم که سیاست واقعی واشنگتن در پشت پرده، تغییر نظام سیاسی در ایران است.

*با توجه به روابط ایران با همسایگان خود از جمله عربستان سعودی، دولت امریکا باید در این منطقه چه سیاستی را دنبال کند؟

به نفع ایالات متحده امریکا و تمامی کشورهای منطقه خلیج فارس است که دولتهای منطقه به طور مسالمت آمیز با یکدیگر رفتار کنند.

درگیری مسلحانه به هر کشوری - درون منطقه و بیرون از منطقه- آسیب وارد خواهد ساخت و پیامد آن برای نمونه قطع روابط تجاری میان کشورهای منطقه است که قطعا به اقتصاد جهانی ضربه وارد خواهد کرد.

دولتهای منطقه ممکن است دارای منافع متضاد و متفاوتی باشند اما رقابت آنها باید در چارچوب قانون بوده و از طریق قانونی نه خشونت حل شود. رئیس جمهور سابق «باراک اوباما» هدف و سیاست دقیق ایالات متحده در منطقه خلیج فارس را مشخص کرد زمانی که وی گفت: همه کشورهای منطقه باید با یکدیگر همکاری کرده و همسایگی خود را به اشتراک بگذارند.

به طور اتوماتیک، کشیدن یک همسایه به درگیری محلی دیگر، منافع امریکا را تامین نخواهد کرد و همچنین تحریک تنش و خصومت در منطقه توسط امریکا منافع این کشور را در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه تامین نخواهد کرد.

*آیا تصویب تحریم های ضد ایرانی جدید توسط سنا، جهت تامین منافع غرب و آمریکا موثر خواهد بود؟

لایحه تحریم ها که توسط مجلس سنا تصویب شد، صرفا یک بیان مهیج مخالفت با ایران است.

سیاستمداران در ایالات متحده امریکا به طور معمول رای به لایحه ها و طرح هایی می دهند که در مخالفت با ایران است.

تاثیر فوری این لایحه اگر واقعا به قانون تبدیل شود، بسیار کم است زیرا تحریم های مشمول در این لایحه در واقع تکرار تحریم هایی است که در حال حاضر علیه ایران اعمال می شود.

این لایحه همچنین یک بیانیه الهام بخش سیاسی در مخالفت با روسیه است. این لایحه منافع غرب و امریکا را در ارتباط با ایران یا روسیه تامین نمی کند.

*برخی کارشناسان معتقدند که تحریم های غیر هسته ای جدید تصویب شده توسط امریکا علیه ایران به این معنی است که واشنگتن می خواهد تحریم های هسته ای گذشته را در اشکال جدید مطرح کند. نظر شما در این ارتباط چیست؟

یکی از جنبه های اعمال تحریم های جدید که احتمالا بیشترین ضرر ممکن را در پی خواهد داشت، این است که تحریم های جدید تعهدات امریکا در ارتباط با برنامه هسته ای ایران را نقض خواهد کرد.

زیرا تحریم هایی که در پی توافق هسته ای حذف شده یا حذف خواهند شد را مجددا فعال می کند.

خطرات نقض توافق هسته ای، آنرا نابود کرده و گام مهم جهت منع گسترش تسلیحات هسته ای در منطقه را نابود خواهد کرد.

لایحه اخیر سنا اگر به قانون تبدیل شود حاوی مقرراتی است که رئیس جمهور آینده را از لغو برخی تحریم ها علیه ایران باز می دارد؛ در حالی که نیاز است ایران با امریکا در درازمدت توافق کنند.

این لایحه قبل از اینکه به قانون تبدیل شود بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ما امیدواریم مقرارت نقض توافق هسته ای ایران در آن حذف شود.