به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به تحلیل عملکرد مدعیان تیم ملی ایران برای مسابقات جهانی ۲۰۱۷ پرداخت. رقابت انتخابی برای مشخص شدن لیست نهایی در سه رشته کشتی فرنگی، آزاد و پهلوانی در ورزشگاه آزادی با حضور ۹ هزار تماشاگر برگزار شد.

اتحادیه جهانی، ستاره شب دوم این مسابقات را حسن یزدانی دانست و وزن جدید این کشتی‌گیر را سورپرایز بزرگ ایرانی‌ها خواند و نوشت: این کشتی‌گیر که در وزن ۷۴ به قهرمانی المپیک ریو دست یافته بود اکنون در وزن ۸۶ خودش را آماده می‌کند. یزدانی تا مرحله نیمه نهایی همه را ضربه کرد و در این مرحله نیز مقابل علیرضا کریمی (برنز جهانی ۲۰۱۵) به پیروزی ۵ بر صفر دست یافت. وی در فینال نیز توانست با پیروزی در ۲ مسابقه عزت‌الله اکبری(نقره جهانی ۲۰۱۳) را شکست دهد و به عنوان نماینده ایران در این وزن لقب گیرد.

یزدانی علاوه بر اینکه از سطح بالای مسابقات پرده برداشت، گفت: مبارزه در وزنی دیگر یک کار سخت و دشوار است، اما می‌خواهم به مانند وزن ۷۴ در آن پیروز شوم.

در وزن ۱۲۵ اتفاق بزرگ دیگری رخ داد. کمیل قاسمی که نقره المپیک ریو را بدست آورده بود مقابل یدالله محبی جوان شکست خورد.

محبی در این خصوص گفت: خودم را بسیار آماده کرده بودم و به دلیل پیروزی مقابل قاسمی که مدال المپیک جهانی را برده است بسیار مفتخرم. در وزن ۷۰ کیوگرم نیز،سعید داداش‌پور (برنده برنز جوانان جهان) توانست با برتری مقابل مصطفی حسین‌خانی (برنده برنز جهانی) خودش را به عنوان نفر برتر معرفی کند.

در وزن ۶۱ کیلوگرم مصطفی اسماعیل پور که ۲ بار مدال جهانی را بدست آورده، مقابل بهنام احسان‌پور شکست خورد تا شب اعجاب‌آور ایرانی تکمیل شود.

محمد طلایی، سرمربی تیم ملی کشتی ایران در این خصوص اظهار داشت: حسن رحیمی به خاطر مصدومیت نتوانست در وزن ۵۷ رقابت کند. در وزن ۸۶ نیز یزدانی نمایش فوق‌العاده داشت و جوان ما یعنی محبی نیز کمیل قاسمی را شکست داد.

وی افزود: شورای فنی فدراسیون لیست نهایی ایران برای رشته آزاد در رقابت جهانی ۲۰۱۷ را انتخاب می‌کند.

اما در رشته فرنگی، تیم ملی ایران دچار تغییرات فراوانی شد که مهمترین‌ آنها عدم حضور حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی است.

در وزن ۵۹ کیلو به جای سوریان که ۷ مدال المپیک و رقابت جهانی در کارنامه دارد، نام مهرداد مردانی به چشم می‌خورد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم یوسف قادریان که مدال برنز جهانی ۲۰۱۵ را بدست آورد، توانست به عنوان نفر برتر نام گیرد. وی معروف‌ترین فرد در این وزن بود و با افرادی مسابقه داد که هیچ تجربه‌ای در رقابت‌های جهانی نداشته‌اند.

علی اشکانی، سرمربی کشتی فرنگی ایران گفت: تیم ملی کشتی فرنگی ایران تغییرات بسیار زیادی کرده و ما با تیمی جهان برای رقابت جهانی ۲۰۱۷ در پاریس حاضر خواهیم شد. همچنین ما مصدومیت‌هایی در برخی وزن‌ها داریم که باید اوضاع آنها مشخص شود.