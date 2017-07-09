حج بدون برائت معنا و مفهوم حج نبوی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان، شیخ حسین بازماندگان با بیان اینکه حج بدون برائت معنا و مفهوم حج نبوی را پیدا نمیکند گفت: اگر در فتح مکه نبی مکرم اسلام(ص) بت‌ها را شکست و نابود نمود و کعبه بیت الله را از وجود بت‌های سنگی پاک و مطهر گرداند امروزه و در این عصر هم ما موظفیم ضمن انجام مناسک حج همانطور که در حق و شان آن خانه الهی است خرافات و شرک و بدعات را سعی کنیم بکلی از قلبهایمان پاک کنیم.

بازماندگان، اظهارداشت: حج رها شدن از نفس خود و رسیدن به وصال جانان است و باید حج گذاران وکسانیکه توفیق تشرف به حج را پیدا میکنند حج را به طور حقیقی درک نمایند تا معنویت و نورانیت آن را کسب کنند.

وی با بیان اینکه حج برای حج گذار تولدی جدید است تصریح کرد: دست اندرکاران حج و روحانیون محترم کاروانها نسبت به آگاهی زائران خانه خدا اهتمام ویژه بفرمایند و سعی نمایند توفیق یافتگان به حج را از اسرار حج مطلع نمایند و هدف از طواف و حضور در منی و عرفات و مزدلفه و مشاعر را بیان بدارند و به آنها گوش زد بنمایند که هدف از بار بستن به این سفر ابتدا به رخ کشیدن قدرت و اتحاد مسلمین به کفار و معاندین و مخالفین اسلام است.

شیخ بازماندگان با بیان اینکه در این سفر حجگذار باید به معرفت و شناخت الهی دست بیابد گفت: حاجی باید باعقل و شعور کامل آرزوی قدرت و شوکت برای اسلام عزیز بنماید و برائت و دوری بجوید از شرک و مشرکین و آنچه مظهر شرک و طاغوت است.

وی با بیان اینکه حج بدون برائت معنا و مفهوم حج نبوی را پیدا نمیکند گفت: اگر در فتح مکه نبی مکرم اسلام(ص) بت‌ها را شکست و نابود نمود و کعبه بیت الله را از وجود بت‌های سنگی پاک و مطهر گرداند امروزه و در این عصر هم ما موظفیم ضمن انجام مناسک حج همانطور که در حق و شان آن خانه الهی است خرافات و شرک و بدعات را سعی کنیم بکلی از قلبهایمان پاک کنیم.

عضو شورای روحانیت شهرستان بندرخمیر اضافه کرد: اگر حجگذار اقدام به سنگ زدن و رمی جمرات می کند که نماد شیطان هست باید که این سنگ زدن به معنای واقعی به جلادان و خونخوارانی باشد که بیرحمانه به مسلمانان بی دفاع ظلم نموده و آنها را با بی عدالتی مورد تجاوز و تعدی و کشت و کشتار قرار می دهند.

وی خاطرنشان کرد: اگر روحانیون محترم حج سفارش های حکیمانه مقام معظم رهبری را سرلوحه کارشان قرار دهند یقینا خواهند توانست معنویت واقعی حج را به زائران محترم انتقال دهند و روحانیان محترم حج و همکاران عزیز سعی داشته باشند مناسک و احکام حج را با اهتمام ویژه به زائران آموزش دهند و مد نظر داشته باشند که حاجی پس از سالیان سال موفق به حضور شده است و باید توفیق تشرف را به آنها یاد آوری نموده تا اوقات حضور خودشان قیمتی و مغتنم بشمارند.