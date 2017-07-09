واگذاری ۱۳۰ دستگاه خودرو وانت نیسان به مددجویان متقاضی

به گزارش خبرگزاری مهر، طی تفاهم نامه سه جانبه که میان کمیته امداد، صندوق کار آفرینی امید و شرکت خودرو سازی زامیاد بسته شد، مبلغ ۳۹ میلیارد ریال اعتبار از سوی صندوق کارآفرینی امید برای خرید ۱۳۰ دستگاه خودرو وانت نیسان برای مددجویان تهرانی در نظر گرفته شد.

امیر عذیری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه این خودروها با هدف ایجاد اشتغال و خودکفایی مددجویان به کار گرفته می شود، اظهار کرد: ۱۵ خودرو از این تعداد تا پایان این هفته و مابقی تا پایان شهریور ماه امسال به مددجویان دارای شرایط کار تحویل داده می شود.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد قیمت تمام شده هر خودرو را صندوق کارآفرینی امید با واگذاری تسهیلات به مددجو پرداخت می کند و ۱۰ درصد باقیمانده نیز سهم آورده متقاضی است، اظهار کرد: در صورتی که مددجویی نتواند سهم آورده خود را بپردازد، این مبلغ توسط کمیته امداد به صورت وام قرض الحسنه به مددجو پرداخت می شود.

عذیری ارزش ریالی هر دستگاه نیسان را به طور متوسط ۳۰ میلیون تومان عنوان کرد و یاد آور شد: تا پایان هفته جاری ۱۵ دستگاه نیسان به مددجویان واجد الشرایط با تخفیف هفت درصدی واگذار می شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران تصریح کرد: برای سهولت کار متقاضیان و به دلیل اینکه اکثر مددجویان برای تهیه ضامن یا چک کارمندی با مشکل مواجه‌اند،سند خودرو با بیمه بدنه پنج ساله به عنوان ضمانت در صندوق امید باقی می‌ماند تا پس از اتمام اقساط در اختیار مددجو قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد کمیته امداد استان این است که برای خانواده‌هایی که دارای شرایط کار هستند، از منابع مختلفی نظیر منابع امداد، تسهیلات بانکی و کمک خیران اشتغال ایجاد کند.

عذیری گفت: فرزندان خانواده‌های مددجو و زنان سرپرست خانوار که صاحب گواهینامه‌های رانندگی خوردروهای سواری و تراکتور و همچنین دارای زمین کشاورزی یا زراعی هستند می‌توانند برای دریافت تسهیلات خرید خودروی کار و تجهیزات کشاورزی با مراجعه به ادارات کمیته امداد استان تهران ثبت‌نام کنند.