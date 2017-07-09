مجموع شمارگان همه ۲۰۰ روزنامه کشور کمتر از ۹۰۰ هزار نسخه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست هم‌اندیشی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران مسئول رسانه‌های تخصصی و اختصاصی با موضوع بررسی سیاست‌های حمایتی از رسانه‌های تخصصی برگزار شد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با بیان اینکه جنس نیازهای نشریات تخصصی متفاوت از دیگر رسانه‌ها است، هدف از برپایی این نشست را هم‌اندیشی برای رفع مشکلات احتمالی و احقاق حقوق صاحبان رسانه‌های تخصصی عنوان کرد.

وی نقش نشریات تخصصی را در پیشرفت علمی کشور بسیار موثر دانست و با انتقاد از این نگاه که پیشرفت علمی کشور تنها با تعداد انتشار مقالات ISI سنجیده می‌شود، تصریح کرد: رشد علمی کشور دارای مولفه‌ها و شاخص‌های مهمی است که یکی از آن‌ها تعداد مقالات ISI است. موضوع آموزش و پرورش و میزان بین المللی بودن آموزش عالی چه از حیث تعداد دانشجویان ما در خارج از کشور و چه تعداد دانشجویان خارجی که در دانشگاه‌های ما تحصیل می‌کنند از دیگر ملاک‌های مهم ارزیابی پیشرفت علمی جامعه است.

انتظامی سواد علمی را به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های ارزیابی پیشرفت علمی جامعه عنوان کرد و با تاکید بر اهمیت ارتباطات علم در دنیای امروز گفت: نشریات یا رسانه‌هایی که عهده دار توسعه علمی در جامعه هستند، به افزایش سواد علمی جامعه کمک می‌کنند و حمایت از این نشریات وظیفه حاکمیت است.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مطبوعات تخصصی، مایه افتخار صنف ما هستند، گفت: برخی نشریات تخصصی از چنان وجاهت و مقبولیتی برخوردارند که برای حوزه تخصصی خود حتی جشنواره برگزار می‌کنند و داوری آن‌ها مورد قبول بزرگان آن حوزه تخصصی است.

وی همچنین تاکید کرد: از انعقاد تفاهم‌نامه مشترک با صنوف یا ارگان‌هایی که نشریه تخصصی مرتبط با آن حوزه منتشر می‌شود، با هماهنگی انجمن‌های صنفی مربوطه مانند تفاهم نامه ریلی استقبال می‌کنیم.

انتظامی در ادامه به اولویت‌های ۱۲ گانه پیش بینی شده در بسته حمایتی سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: پرداختن به موضوعاتی همچون «قرآن و معارف اسلامی، ‌فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی، هر یک از محورهای ٢٤ گانه اقتصاد مقاومتی، ترویج زبان فارسی، پرهیز از واگرایی و تحکیم همبستگی ملی توسط رسانه‌هایی که با گستره توزیع استانهای مرزی منتشر می‌شوند، افزایش سواد علمی جامعه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گردشگری و توسعه ایرانگردی، محیط زیست، وقف، کتاب و کتابخوانی» از جمله اولویت‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و رسانه‌هایی که موضوع انتشارشان هر یک از این موضوعات باشد، تا ۳ برابر بیشتر از دیگر رسانه‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امروز فضای رسانه‌ای بر پایه پهنای باند، آنلاین بودن و تعامل با مخاطب تعریف می‌شود، تصریح کرد: الگوی مصرف رسانه‌ای در حال تغییر است و با ظهور رسانه‌های مدرن و بر موبایل‌محور، نقش رسانه‌های سنتی روز بروز کمتر می‌شود در عین حال رسانه‌های بین المللی، رسانه‌های محلی و رسانه‌های تخصصی در بین دیگر رسانه‌های سنتی با فرصت توسعه و افزایش ضریب نفوذ مواجه‌اند.

وی در همین زمینه به شمارگان پایین روزنامه‌های کشور اشاره کرد و گفت: در حدود ۲۰۰ روزنامه داریم که مجموع شمارگان آنها کمتر از ۹۰۰ هزار نسخه در روز است.

انتظامی همچنین با اشاره به تسهیل صدور مجوز در دولت یازدهم بر اساس قانون و اعطای مجوز فعالیت به پایگاه‌های خبری، افزود: ساماندهی و قانونمندسازی پایگاه‌های خبری، نشریات محلی و نشریات تخصصی اولویت‌های سه گانه ما در حوزه اعطای مجوزهاست.

بنابراین گزارش، در این نشست که در ادامه سلسله نشست‌های هم اندیشی با محوریت سیاست‌های معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، ۳۰ تن از مدیران مسئول رسانه‌های تخصصی و اختصاصی در حوزه مکتوب و الکترونیک به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

«لزوم توجه ویژه به نشریات تخصصی در طرح‌های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاکید بر افزایش تعاملات نشریات تخصصی با نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط، افزایش میزان یارانه رسانه‌های تخصصی و یا اختصاصی، حمایت از این نوع رسانه‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های مختلف کشور، ایجاد تسهیلات برای توسعه دفاتر نشریات تخصصی در خارج از کشور، تشکیل انجمن نشریات تخصصی با هدف توسعه فعالیت این نوع رسانه‌ها، لزوم توجه ویژه به پایگاه‌های خبری تخصصی و اختصاصی و کمک به جذب آگهی‌های دولتی برای نشریات تخصصی و اختصاصی از جمله نکات مورد تاکید مدیران نشریات تخصصی در این نشست بود.