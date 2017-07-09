آغاز آزمون های عملی رشته بازیگری در کنکور کارشناسی ارشد از ۲۸ تیر

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعلام اسامی معرفیشدگان چند برابر ظرفیت رشتههای بورسیه، دارای شرایط خاص و برنامه زمانی برگزاری آزمون تشریحی و یا پروژه عملی کدرشتههای ذیربط در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶، داوطلبان رشته بازیگری از کدرشته امتحانی ۱۳۵۷ که مجاز به انتخاب رشته شده و فرم انتخاب رشته را تکمیل کرده اند، لازم در آزمون عملی شرکت کنند.
عدم مراجعه داوطلب در آزمون عملی بمنزله انصراف داوطلب از گزینش نهایی در کدرشته محل یا رشته محلهای انتخابی مربوط تلقی میشود و فرصت دیگری برای انجام این مرحله وجود نخواهد داشت.
آن دسته از داوطلبانی که در سایت سازمان سنجش آموزش کشور در زمان مقرر مبادرت به انتخاب کد محل تحصیل از رشته بازیگری نکردهاند، نمی توانند برای شرکت در آزمون عملی و یا دریافت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.
زمان و مکان انجام مصاحبه و پروژه آزمون عملی رشته بازیگری:
مصاحبه و آزمون پروژه عملی بازیگری از کد رشته امتحانی ۱۳۵۷ مطابق جدول در روزهای ۲۸، ۲۹ ، ۳۰ و ۳۱ تیر ۹۶ و ۱ و ۲ مرداد ۹۶ برای آقایان و روزهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ مرداد برای خانمها (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی) به نشانی تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان ورزنده، جنب تالار هنر، پلاک ۱۳، ساختمان شماره ۲ دانشکده سینما و تاتر دانشگاه هنر برگزار میشود.
داوطلبان لازم است برای تعیین نوبت مصاحبه قبل از ساعت ۸:۰۰ صبح (از ساعت ۷:۳۰) با همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکسدار و نیز پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون ارشد ۹۶ در محل آزمون حضور داشته باشند.
جدول زمانبندی مراجعه برای آزمون عملی بازیگری به تفکیک خواهران و برادران
|زمان مراجعه برادران
|زمان مراجعه خواهران
|روز
|تاریخ
|حرف اول نام خانوادگی
|روز
|تاریخ
|حرف اول نام خانوادگی
|چهارشنبه
|۲۸ تیر
|از حرف «الف» تا حرف «ب»
|سه شنبه
|۳ مرداد
|از حرف «الف» تا حرف «ت»
|پنجشنبه
|۲۹ تیر
|از حرف «پ» تا حرف «خ»
|چهارشنبه
|۴ مرداد
|از حرف «ث» تا حرف «ر»
|جمعه
|۳۰ تیر
|از حرف «د» تا حرف «س»
|پنجشنبه
|۵ مرداد
|از حرف «ز» تا حرف «ظ»
|شنبه
|۳۱ تیر
|از حرف «ش» تا حرف «غ»
|جمعه
|۶ مرداد
|از حرف «ع» تا حرف «ل»
|یکشنبه
|۱ مرداد
|از حرف «ف» تا حرف «س»
|شنبه
|۷ مرداد
|از حرف «م» تا حرف «ی»
|دوشنبه
|۲ مرداد
|از حرف «ص» تا حرف «ی»
داوطلبان لازم است برای پرینت کارت ورود به جلسه آزمون عملی رشته مذکور از روز دوشنبه ۲۶ تیرماه ۹۶ به پایگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.
داوطلب باید هزینه برگزاری آزمون عملی را قبل از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مربوط، به مبلغ ۲۵۰ هزار ریال به صورت اینترنتی که امکان آن در پایگاه اطلاعرسانی مذکور فراهم شده، پرداخت کرده و سپس با دریافت کد پرداخت مبلغ اینترنتی و درج این کد به همراه اطلاعات کارت اعتباری و یا شماره پرونده و کدرهگیری در قسمت مربوط به پرینت کارت ورود به جلسه آزمون نسبت به پرینت کارت خود اقدام کنند.
برای شرکت در جلسه آزمون منحصراً همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه، همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
به همراه داشتن اسناد و مدارک مربوط به سوابق بازیگری و دیگر فعالیتهای تئاتری (الزاماً باید به صورت آلبوم دستهبندی شده ارائه شود.
داوطلب باید آمادگی اجرای یک قطعه نمایش به صورت فیالبداهه و به انتخاب اساتید برگزار کننده آزمون (در حین انجام مصاحبه) داشته باشد.
آمادگی اجرای یک قطعه نمایش به انتخاب خود داوطلب (این قطعه میتواند از نمایشهای قبلی داوطلب باشد) داشته باشد.
خانمها لازم است که آمادگی لازم جهت اجرای نقش«سابین» از صفحه ۱۲۲-۱۲۱ نمایشنامه «هراس» نوشته «پیرکرنی» ترجمه «محمدعلی معیری» چاپ دوم ۱۳۴۹ انتشارات «بنگاه ترجمه و نشر کتاب» را داشته باشند. (مطابق متن ذیل). هـ)
آقایان لازم است آمادگی لازم جهت اجرای نقش «ویلی» از صفحه ۲۰۲ نمایشنامه «مرگ پیلهور» نوشته «آرتور میلر» و ترجمه «علی اصغر بهرام بیگی» انتشارات «رازی» چاپ ۱۳۶۳ را داشته باشند (مطابق متن ذیل).
متن نمایشی مربوط به آزمون عملی کارشناسی ارشد رشته بازیگری نقش خانمها : «سابین » از صفحه ۱۲۲- ۱۲۱ نمایشنامه «هراس» . نوشته: پیر کرنی، ترجمه محمدعلی معیری، چاپ دوم ۱۳۴۹، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب
سابین:
«برای پیروی از خود باید روحی بلندتر بیابی.
من با آنچه از کف دادهام ترا متهم نمیسازم، صفای دل و مهر دلدار از دست رفته را ترک نمیگویم و در این ماجرا بازی سرنوشت را بیش از وظیفهی تو موثر میدانم، اما اگر بهر گرائیدن بسیرت رومیان بایستی نامردمی پیشه سازم و بهر آنکه خود را همسر دلاور پیروز شناسم باید خواهری مغلوبان بینوا را از یاد برم، قبول این فضیلت را به دیگران وامیگذارم. چرا که در بیرون شریک پیروزی ملت نباشیم و در خانه بر سیهروزی خویش ننالیم؟
تا گرفتار غم خویشیم و دیگران را تیمار ما نیست از چه ما را بر شادی آنان نظر باشد؟
ای بیرحم دل چرا جز این میخواهی، و چون بخلوت یار میآیی تاج افتخار را بیرون نمیگذاری و آب دیده بر آب دیدهام نمیآمیزی؟
میبینم که سخنان ناپسندم غیرتت را به قصد جان دردمندم برنمیانگیزد، و گناه فزون از اندازهام خشمت را به جوش نمیآورد! کامی چه کامران بود که توانست ترا ناخوش آید، مراد خویش را از دست تو ستاند و هرچه از کف داده بود در دیگر سرا باز یابد.
ای همسر عزیز که همه درد و نامرادیم از تو است، اگر خشمت فرو نشسته بندای رحم گوش فرا ده یا این و یا آن را بکار بند و پس از این همه بدبختی، بیتابیم را کیفر ده و رنجم را بپایان رسان.
به نام عفو یا کیفر از دست تو مرگ میخواهم، خواه از راه عشق و خواه از سر داد، خونم بریزی باک نیست چه، ضربهی مرگ چون از دست همسر آید از هر راه که باشد سخت دلنشین افتد.»
متن نمایشی مربوط به آزمون عملی کارشناسی ارشد رشته بازیگری نقش آقایان : «ویلی» از صفحه ۲۰۲ نمایشنامه «مرگ پیلهور» نوشته: آرتور میلر، ترجمه علی اصغر بهرام بیگی، چاپ ۱۳۶۳، انتشارات رازی
«ویلی (که پس از شنیدن سخنان بن، قوت قلبی پیدا کردهاست، صدایش را با لحنی مطمئن بلند میکند): اوه، بن، تمام لطف قضیه در همین جاس! من الان اون بیست هزار دلار رو مثل یه تیکه الماس که تو تاریکی میدرخشه، سخت و محکم، میبینم. اون طور میبینم که میتونم برش دارم و تو دسم حس کنم. نه اینکه مثل ... یه قرار ملاقات باشه! بن، این دیگه یه قرار ملاقات مسخرهی لعنتی نیس! همهی چیزها رو تغییر میده. کلی اوضاع رو بهتر میکنه، برای اینکه اون پسره، بیف، خیال میکنه من یه آدم هیچکاره هستم و به درد هیچی نمیخورم. برای همین هم هس که دائماً با من لج میکنه. ولی اون تشییع جنازه (از جایش بلند میشود.) بن، اون تشییع جنازه خیلی باشکوه و آبرومند خواهدشد! همهی اونهایی که منو میشناسن از ایالتهای مین، ماساچوست، ورمونت، نیوهمپشایر در این تشییع جنازه شرکت میکنن! همه اون آشناها با اتوموبیلهای قدیمی که پلاکهای جور واجور داره به نیویورک میان! اون پسره وقتی چشمش به اون همه آدم که برای حضور در مراسم تشییع جنازه من آمدن بیفته چشماش از حدقه درمیاد! میدونی چرا؟ برای اینکه اون هیچوقت نتونس باور کنه که ... من آدم سرشناسی هستم و کلی محبوبیت دارم! بن، من تو ردایلند، نیویورک و نیوجرسی کلی دوست و آشنا دارم. بیمه منو خوب میشناسن و بهم احترام میگذارن. اون پسره برای یه دفعه هم تو عمرش شده، این واقعیت رو به چشم خودش میبینه. اون میبینه من کی هستم! آره، من، اون پسره وقتی چنون منظرهای رو ببینه از تعجب شاخ درمیاره!»
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