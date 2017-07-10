به گزارش خبرنگار مهر، تمامی داوطلبان کدرشته های امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۷ (گرایش تجزیه و تحلیل نمایشنامه و نمایشنامه نویسی)، ۱۳۵۸ و ۱۳۶۴ در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و منحصراً اقدام به انتخاب کد رشته محل در سایت دانشگاه آزاد اسلامی کرده و یا خواهند کرد (به عبارتی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور انتخاب رشته نکرده اند) جهت شرکت در آزمون عملی و پرینت کارت شرکت در آزمون خود باید در روزهای ۱۹ تا ۲۰ تیر ماه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

این دسته از داوطلبان باید پس از پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزار ریال (معادل ۲۵ هزار تومان) بابت هزینه آزمون عملی هر پروژه امتحانی به صورت اینترنتی به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب، نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند.

این داوطلبان لازم است پس از پرینت کارت شرکت در آزمون برای دریافت شماره صندلی و آدرس محل برگزاری آزمون تشریحی در بازه زمانی دوشنبه و سه شنبه ۱۹ تا ۲۰ تیر در ساعت های ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ یا ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ به باجه رفع نقص به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، بن بست شاهرود، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه کنند.

داوطلبان متقاضی شرکت در پروژه های تشریحی رشته‌های امتحانی فوق توجه داشته باشند مندرجات موضوع این اطلاعیه مخصوص افرادی است که در زمان مقرر (زمان انتخاب رشته ۲۱ تا ۲۸ خرداد ۹۶) به سایت سازمان سنجش مراجعه نکرده و انتخاب رشته نکرده‌اند و فراهم شدن شرایط شرکت در آزمون عملی و یا تشریحی منحصراً برای انتخاب رشته کنندگان رشته‌محل های تحصیلی کدرشته های امتحانی فوق دانشگاه آزاد اسلامی است.

داوطلبان شرکت کننده در کد رشته امتحانی ۱۳۵۸ منحصراً می توانند حداکثر متقاضی شرکت در ۲ پروژه عملی از بین ارتباط تصویری، تصویر سازی و نقاشی شوند و دانشگاه آزاد اسلامی در رشته تصویر متحرک (انیمیشن) پذیرش نداشته و داوطلبان نمی توانند پروژه مذکور را انتخاب کنند.

دانشگاه آزاد اسلامی در رشته امتحانی ۱۳۵۲ مطالعات معماری ایران پذیرش نداشته و لذا انتخاب پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران برای این داوطلبان مقدور نیست.