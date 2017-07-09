به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هوشنگ فلاحتیان با اشاره به این مطلب که امسال در سه ماهه اول تابستان با گرمای زودرس در برخی استان‌های کشور مواجه بودیم به‌طوریکه گرمای بیش از ۵۵ درجه سانتیگراد را در برخی استان‌ها تجربه کردیم، افزود: متوسط مصرف برق به ۱۰ درصد بیش از مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافت و در چنین شرایطی رکورد مصرف برق در ۱۴ تیرماه جاری به ۵۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسید که در صنعت برق کشور بی‌سابقه بود.

وی با بیان اینکه مردم بایستی بدانند این حداکثر توان صنعت برای تأمین برق بوده است، افزود: اگر مردم ۵ تا ۱۰ درصد صرفه‌جویی را در برنامه خود نداشته باشند شبکه‌های برق در شرایط ریسک کامل قرار گرفته و ممکن است دچار آسیب شود.

فلاحتیان با تاکید بر این مطلب که ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاری به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان در صنعت برق کشور کاهش یابد، افزود: اگر این صرفه‌جویی توسط مردم صورت بگیرد رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان قطعاً می‌تواند در اقتصاد ملی تاثیرات شگرفی را بجا گذاشته و برای فرزندان این مرز و بوم ایجاد اشتغال کند.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه برنامه ریزی‌های بسیاری برای سال ۹۷ آغاز شده و قبل از ورود به تابستان آینده معادل ۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار خواهد شد، گفت: با توجه به حرکت اقتصادی که در کشور آغاز شده است، با رونق فضای کسب و کار امیدواریم صنعت برق نیز بتواند برق مورد نیاز را برای تمامی بخش‌های عمومی، تجاری، مسکونی، صنعتی و کشاورزی تأمین کند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: با توجه به پیش بینی‌های خوب صورت گرفته در زمینه ایجاد نیروگاه‌های جدید، پست‌های جدید و خطوط برق، و تعمیرات اساسی که بر روی سامانه‌های برق صورت گرفته بود توانستیم بخوبی برق مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.

وی از مردم خواست در ایام اوج مصرف بین ساعات ۱۲ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۲ از به‌کار گیری لوازم پر مصرف خودداری کنند تا وزارت نیرو مجبور به اعمال خاموشی در کشور نشود.

هوشنگ فلاحتیان ادامه داد: انتظار ما از همه مردم فهیم ایران این است که دقت کنند تا از این نعمت الهی که در زمان حاضر جدایی از آن ما را دچار مشکلات عدیده ای خواهد کرد به صورت بهینه استفاده کنند.

این مقام مسوول آنگاه روش‌های مختلف مدیریت مصرف و بهینه سازی را برشمرد و در ادامه اظهار داشت: تنظیم سامانه‌های سرمایشی بر روی ۲۵ درجه سانتیگراد، بکار گیری لوازم پر مصرف در غیر ساعات پیک مصرف برق، ‌ انجام تعمیرات اساسی کارخانجات تولیدی در فصل تابستان، کاهش ۳۰ درصدی مصرف کارخانجات پر مصرف در زمان اوج بار، استفاده کمتر از چاه‌های کشاورزی در ساعات پیک، استفاده از مولدهای اضطراری برق در ادارات، سازمان‌ها، بیمارستان‌ها، وزارتخانه‌ها و ... در حد فاصل ساعات ۱۲ تا ۱۶ می‌تواند برای عبور از پیک تیر و مرداد بسیار کارساز باشد. با بکار گیری مدیریت مصرف و آموزش به فرزندان و بهینه سازی مصرف برق که با زندگی ما عجین بوده و تمامی خدمات اقتصادی، اجتماعی، حیاتی و... را تحت تأثیر دارد می‌توانیم ضمن تأمین برق مطمئن و پایدار، ‌ پیک مصرف برق امسال را نیز بدون خاموشی سپری کنیم.