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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۱۸

نسبت به مدت مشابه سال گذشته گزارش شد؛

افزایش ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاواتی پیک مصرف برق

افزایش ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاواتی پیک مصرف برق

پیک مصرف برق باثبت عدد۵۳هزارمگاوات درروزگذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از۱۱ هزارو۵۰۰مگاوات افزایش داشت که چنین اختلافی در روزهای جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بی سابقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو،   با گرم تر شدن هوا در روز گذشته (شنبه) پیک مصرف برق دوباره بالا رفت و به بیش از ۵۳ هزار مگاوات رسید. پیک مصرف برق در روز گذشته در حالی در روز گذشته به ۵۳ هزار و ۱۵۷ مگاوات رسید که رکورد مصرف برق در سال گذشته در بالاترین میزان خود ۵۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات رسیده بود.

با اینحال بالاترین رکورد پیک مصرف برق در سال جاری تاکنون ۵۵ هزار و ۴۰۰ مگوات بوده که در روز چهارشنبه هفته گذشته ثبت شد. پیک مصرف برق با ثبت عدد ۵۳ هزار مگاوات در روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش داشت که چنین اختلافی در روزهای جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بی سابقه بوده است.

این گزارش می‌افزاید، بر اساس محاسبه‌های انجام شده ایجاد هر ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان هزینه به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. همچنین میزان مبادلات برق در این روز برابر با یک هزار و ۵۹۳ مگاوات بوده که سهم صادرات یک هزار و ۱۹۶ مگاوات و سهم واردات ۳۹۷ مگاوات بوده است. گفتنی است، میزان مصرف برق صنایع نیز در این روز ۴ هزار و ۲۳۵ مگاوات بوده است.

کد مطلب 4026063

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