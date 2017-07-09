به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا که بلافاصله پس از اتمام نشست سران ۲۰ اقتصاد برتر جهان موسوم به «جی- ۲۰» در هامبورگ آلمان راهی اوکراین شد، امروز پس از دیدار با «پترو پروشنکو» رئیس‌جمهور این کشور در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با وی به بیان دیدگاه های کشورش درباره روابط فیمابین با «کی‌یف» پرداخت.

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن از تمامیت ارضی «کی‌یف» دفاع می‌کند.

تیلرسون در ادامه گفت: نماینده آمریکا برای اجرایی شدن کامل توافقنامه «مینسک» تلاش هایی را خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با تکرار مواضع واشنگتن علیه مسکو تصریح کرد: مادامیکه روسیه به تعهدات خود (در توافق مینسک برای حل بحران در شرق اوکراین) عمل نکند، تحریم‌ های غرب علیه مسکو باقی می مانند.

رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در ادامه با تأکید بر نارضایتی واشنگتن از پیشرفت پیمان مینسک خاطر نشان کرد که نماینده این کشور برای هماهنگی و همکاری بیشتر در کی‌یف خواهد ماند.

پروشنکو نیز اعلام کرد که تیلرسون درباره عدم لغو تحریم های روسیه تا زمان حل بحران کنونی به وی اطمینان داده است.

رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت: نماینده ویژه ای که آمریکا در امور اوکراین تعیین کرده است به هماهنگی تدابیر برای اجرای کامل توافقنامه مینسک کمک می کند.