امیدواریم انگلیس در اتحادیه اروپا باقی بماند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترزف این غول نفتی که دومین غول صنعت نفت اروپاست، تولید کننده اصلی نفت در دریای شمالی انگلستان است.

پاتریک پویان در حاشیه یک کنفرانس تجاری‌ در شهری جنوبی از استان آیکسن گفت: من هنوز امیدوارم که انگلستان در اتحادیه اروپا باقی بماند.

پویان با اشاره به مذاکرات رییس جمهور جدید فرانسه و صدراعظم آلمان، بدون توضیح اضافی گفت: شاید آنچه تحت رهبری امانوئل ماکرون و آنجلا مرکل اتفاق خواهد افتاد مسیری را برای آینده جدید انگلستان هموار خواهد ساخت.

پویان اضافه کرد: دوره عدم قطعیت اقتصادی فعلی که با رای انگلستان به خروج ازاتحادیه اروپا در سال گذشته آغاز شده است باید خاتمه پیدا کند.

رییس توتال گفت: آنچه برای انگلستان خوب نیست این است که ما در دوره عدم قطعیت هستیم و سرمایه‌گذاران عدم قطعیت را دوست ندارند.

او اضافه کرد: منفعت انگلستان ایجاب می‌کند که به سرعت همه چیز را شفاف‌سازی کند که البته این به نفع اروپا هم هست.