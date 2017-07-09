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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۳۲

تایید قانونی به ابهامات ثبت سند خودرو توسط پلیس

تایید قانونی به ابهامات ثبت سند خودرو توسط پلیس

سخنگوی نیروی انتظامی از صحت قانونی گفتار و عمل پلیس در حوزه ثبت سند خودرو براساس اعلام مجلس شورای اسلامی خبر دادو گفت:سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت دارد و نیازی به حضور دردفترخانه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی در پی طولانی شدن ابهام ایجاد شده در حوزه ثبت سند خودرو میان اعضاء کانون سردفتران و دفتریاران، افزود:در تعاقب مکاتبه ای از سوی فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی این موضوع، *قانون ، رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.

به گفته سخنگوی ناجا، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و براساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است: براساس ماده ۲۲ قانون  حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است.

وی ادمه داد: باتوجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است. همچنین ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

سخنگوی ناجا تاکید دارد، براساس موارد اعلام شده، پلیس از یکسو همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اصل و اساس فعالیت های خود قرار داده و از سوی دیگر گرچه پلیس هیچگونه عایدی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک ندارد و هرگونه وجهی در این خصوص توسط متقاضیان مستقیما به حساب خزانه کل نزد بانک ملی واریز می گردد، لیکن رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می داند.
 

کد مطلب 4026242

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    نظرات

    • امیر IR ۲۲:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
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      احسنت به پلیس دفترخونه ها پول مفت میگرفتند همه کار انتقال از جمله هویت متعاملین و اصالت ماشین و فک و نصب پلاک صدورسندسبز با نیروی انتظامی بود کلش 100 هزار تومن دفتر خونه یه برگ از سند سبز کپی میکرد ششصد هزار تومن
    • ایرانی IR ۰۰:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
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      با تشکر از اقدام مسرانه و پیگیریهای پلیس این رای دست تعداد زیادی سر دفتر رو از جیب مردم قطع میکنه
    • مصطفی IR ۰۱:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
      0 0
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      بسیار عالی .واقعا پول زور بود که به دفتر خونه ها داده میشد.
    • ناشناس IR ۰۱:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
      0 0
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      آفرین به اقتدار و نظم پلیس
    • قاسم IR ۰۳:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
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      پلیس بیشتر به فکر جیب مردمه ولی محضرداران به فکر جیب خودشون.هر روز یه حرف تازه میگن
    • ت IR ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
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      ترا خدا يك مرجعي موضوع را پيگيري كنه تا اينكار قانوني هم بشه. صرف گفتن كفايت نميكند.

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