وزیر خارجه آمریکا با اردوغان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه یکشنبه در استانبول با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دیدار تیلرسون و اردوغان که در کاخ ریاست جمهوری برگزار گردید یک ساعت و ۴۰ دقیقه به طول انجامیده و مسئولان دو کشور نیز در این دیدار حضور داشتند.

در این ملاقات مسایل منطقه از جمله تحولات سوریه و عراق مورد گفتگو قرار گرفت.

وزیر خارجه آمریکا پیش از این در نشست تشریفاتی اجلاس جهانی نفت و گاز در استانبول شرکت کرد و نقش ترکیه را در امنیت انرژی جهان مهم خواند.