به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج- تهران از پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره ترافیک نیمه سنگین است.

وی در ادامه افزود: در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان است.

سرهنگ رحمانی همچنین گفت: در استان گیلان در اکثر محورها بارش پراکنده باران گزارش شده و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.