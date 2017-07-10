به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راههای کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج- تهران از پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره ترافیک نیمه سنگین است.
وی در ادامه افزود: در سایر جادهها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان است.
سرهنگ رحمانی همچنین گفت: در استان گیلان در اکثر محورها بارش پراکنده باران گزارش شده و در سایر راهها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
