جشن کتابخوانی همزمان با روز ملی ادبیات کودک و نوجوان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس، یکشنبه شب احمد اکبرپور در نقد آثار اعضا خطاب به عضو نوجوانی که داستانش را قرائت کرد گفت: از واقعیت های تاریخی و مذهبی داستان ساختن کار سختی است چون اتفاق افتاده و نمی توان خیلی آن را تغییر داد. وی همچنین داستان نویسی با رعایت اصل بی طرفی را مهم برشمرد و از اعضا خواست و از آوردن صفت های خوب و بد برای شخصیت های داستانی جلوگیری کنند. وی این کار را احترام به مخاطب عنوان کرد که باعث می شود خواننده، خودش درک کند و به شناخت مناسب از شخصیت های داستان برسد.

تخیل زیربنای ادبیات و علم/هر اسمی مناسب داستان نیست

نویسنده کتاب «من نوکر بابام نیستم» در بخش دیگری از صحبت هایش در نقد آثار اعضا تخیل را زیربنای ادبیات و علم دانست و گفت اگر تخیل نبود ما هوز در عصر غارنشینی زندگی می کردیم. اکبر پور یکی از نکات مهم دیگر در داستان نویسی را انتخاب اسم دانست و گفت: اینکه یک اسم چه ویژگی هایی داشته باشد هم مهم است. خالق کتاب «شب به خیر فرمانده» هر اسمی را مناسب داستان ندانست و از جمله مهم ترین ویژگی های اسم خوب داستان را جذابیت و نو بودن عنوان کرد. اکبرپور به اعضا توصیه کرد از نثر امروزی و خودمانی برای نوشتن استفاده کنند و از انتخاب متن های سخت و ناشناخته پرهیز کنند.

الهام مزارعی نیز نوع روایت و نگاه ویژه در روایت داستانی را مورد بررسی قرار داد و از اعضا خواست نسبت به سوژه ها نگاهی نو و متفاوت داشته باشند تا نتیجه ی کارشان در داستان نویسی به خلق اثر زیبا و هنری ختم شود. نویسنده کتاب دختر کوچولو، فرمانده سیبیلو هم هر اسمی را مناسب داستان ندانست و گفت اسم نباید تکراری باشد و همچنین نباید داستان کتاب را لو بدهد و در عین حال حس کنجکاوی خواننده را در هنگام انتخاب کتاب برانگیزد.

نوشتن داستان خوب تلاش نیاز دارد/داستان با تخیل همراه است

به گفته مزارعی همان قدر که در نوشتن داستان خوب به تلاش نیاز است انتخاب اسم خوب هم نیازمند کوشش و جدیت است.

این نویسنده کودک و نوجوان به تفاوت های خاطره نویسی و داستان نویسی هم اشاره کرد واز مهم ترین این تفاوت ها را رعایت مرز واقعیت و خیال دانست و گفت: داستان با تخیل همراه است و واقعیت ها باید با خیال آمیخته شود و در آن به خلق ماجرا پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه داستان سرایی فی البداهه، پخش کلیپ مربوط به زنده یاد مهدی آذر یزدی و خوانش کتاب «غول و دوچرخه» اثر احمد اکبرپور از جمله برنامه های اجرایی این جشن بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم با اهدای لوح و هدیه از احمد اکبرپور و الهام زارعی به عنوان فعالان حوزه ادبیات کودک و نوجوان تقدیر شد.