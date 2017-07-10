استفاده از لوله مناسب تر از احداث کانال در شبکه های آبیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خدابخشی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح شبکه های آبیاری و زهکشی دو، سه، چهار و پنج دشت ارایض شوش اظهار کرد: امروز افتتاح و بهره برداری واحدهای عمرانی شبکه های آبیاری و زهکشی دو، سه، چهار و پنج دشت ارایض شوش و باقیمانده واحد عمرانی دشت دوسلق را داریم.

وی افزود: وسعت استان خوزستان ۶.۴ میلیون هکتار، وسعت دشت های این استان۴.۲ میلیون هکتار و جمعیت نیز ۴.۷ میلیون نفر است که ۳۰ درصد جمعیت آن روستائیان هستند.

خدابخشی بیان کرد: تعداد محصولات باغی و زراعی قابل کشت ۶۳ محصول و تعداد بهره برداران ثبت شده بخش کشاورزی ۱۹۲ هزار نفر است. کل مساحت اراضی زراعی و باغی ۲.۲ میلیون هکتار به صورت آبی و دیم است. شبکه های آبیاری و زهکشی به بهره برداری رسیده با احتساب شبکه های که امروز به بهره برداری می رسند حدود ۴۲۵ هزار هکتار هست و حدود ۳۳۶ هزار هکتار شبکه در دست مطالعه و هم اکنون حدود ۴۵ هزار هکتار از شبکه ای متناظر فاز اول طرح مقام معظم رهبری هنوز در دست اجرا هست که هیچ گونه اعتباری از این طرح به این شبکه تعلق نگرفته است.

معاون طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان اظهار کرد: دو سال متوالی هست که هیچ تخصیص نقدینگی به این پروژه ها صورت نگرفته که افتتاح این شبکه ها از این نظر حائز اهمیت است.

خدابخشی خبر داد: ۳۳۷ هزار هکتار از شبکه های مطالعه شده نیز هم اکنون آماده اجرا هستند که در صورت تأمین اعتبار و نقدینگی امکان اجرایی کردن آنها وجود دارد. از شبکه های به بهره برداری رسیده حدود ۱۷۳ هزار هکتار آن مربوط به قبل از انقلاب و۲۵۲ هزار هکتار آن مربوط به بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی است.

وی عنوان کرد: در حوزه کرخه تاکنون حدود ۷۷ هزار هکتار به بهره برداری رسیده که ۱۶ هزار و ۴۰۰ هکتار آن مربوط به شمال کرخه و شهرستان شوش و حدود ۶۰ هزار و ۷۰۰ هکتار آن مروبط به جنوب کرخه است که با احتساب شبکه های به بهره برداری رسیده امروز، شبکه های به بهره برداری رسیده شمال کرخه به حدود ۳۵ هزار هکتاری می رسد؛ در این حوزه نیز ۱۵۲ هزار هکتار نیز آماده اجرا است.

خدابخشی بیان کرد: سازمان آب و برق خوزستان به عنوان سازمانی پیشرو در نوآوری برای اولین بار در کشور برای جلوگیری از هدررفت منابع آب از تکنولوژی در ساخت کانال های در حال ساخت خود در این سطح استفاده کرد که باعث صرفه جویی مناسب و افزایش راندمان و کاهش هزینه های بهره برداری شده و مشکل وجود خاک نامناسب را که این منطقه به آن مبتلابه است را نیز حل و سرعت عملیات اجرایی را به طور چشمگیری افزایش داد.

معاون طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: این سازمان با انجام مطالعه در چهار پروژه مشخص کرد که استفاده از لوله کاملا مناسب تر از احداث کانال هایی است که هدررفت آب و هزینه های بهره برداری در آنها بسیار بالا هستند؛ بنابراین در تمام پروژه های آتی خود استفاده از لوله به جای کانال را جایگزین می کند که هم راستای با تصمیم شورای عالی آب است.

خدابخشی بیان کرد: هنوز در سیستم اعتباری کشور مبنای سرمایه گذاری برای ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی را فقط با معیارهای اقتصادی ارزیابی می کنند که این رویه در تعیین شبکه های آبیاری و زهکشی فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری از سوی دفتر برنامه ریزی آب وزارت نیرو نیز حاکم بود در صورتی که اکنون همگان می دانند که آب را نه تنها به عنوان کالای اقتصادی که با مصرف آن دارای ارزش افزوده مالی می شود بلکه باید به عنوان پدیده ای اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و امنیتی برشمرد و چنانچه با این پیش فرض بر ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی در اراضی که توسط انهار سنتی که به صورت حقابه برآن سنتی حق استفاده از این موهبت الهی را دارند تأکید شود آن وقت خواهیم دید که صرفه و صلاح در تمام حوضه های آبریزی ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی به صورت پیش گفته یعنی با لوله بر افزایش بهره وری، کنترل برداشت ها و ایجاد نظام های مدیریت بهره برداری بهینه برای حفظ و حراست از این نعمت خدادادی است.

وی افزود: بنابراین پیشنهاد می دهم که وزارت نیرو دستور تغییر در نگرش پذیرش این طرح به شکلی که ارائه دادم مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد.

خدابخشی عنوان کرد: با ساخت شبکه های آبیاری در منطقه تمام بار توسعه بر دوش آب قرار می گیرد که لازم است با توجه به آمایش سرزمینی به اشتغال در سایر زمینه ها توجه جدی شود؛ مثلا همین منطقه یکی از بکرترین و زیباترین مناطق برای توسعه گردشگری طبیعت است به همین دلیل پیشنهاد می شود که در مطالعات مناطق کشور توسعه همزمان در تمام زمینه های علمی، صنعتی، فناوری و کشاورزی مدرن با بهره وری بالا موردنظر قرار بگیرد تا بار توسعه از آب به تنهایی برداشته شود.

معاون طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان تاکید کرد: همانگونه که سازمان آب و برق خوزستان در انجام مطالعه ایذه و باغملک سایر جنبه های توسعه منطقه ای را مورد نظر قرار داد و امیدوارم روزی دشت هایی که پتانسیل کشاورزی کمی دارند با توسه فناوری ها روی رونق به خود بگیرند.