به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد، بهمناسبت ثبت شدن کهنشهر یزد در فهرست آثار جهانی یونسکو، بازدید از موزهها و تمام اماکن فرهنگیتاریخی تحتنظارت ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان یزد در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیر ۹۶ رایگان است.
فاطمه دانشیزدی مدیرکل میراثفرهنگی این استان، امروز ۱۹ تیر ۹۶، با اعلام این خبر افزود: «بافت کهنشهر یزد یکی از منحصربهفردترین بافتهای تاریخی زنده جهان است که روز گذشته در چهلویکمین اجلاس کمیته میراثجهانی یونسکو در کراکف لهستان، با رأی قاطع اکثر اعضای کمیته میراث بشری یونسکو ثبتجهانی شد.»
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