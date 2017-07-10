آب مناسب به زودی به مناطق شرق اهواز می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، فردوس کریمی ظهر امروز در حاشیه سفر وزیر به اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزیر معمولا به صورت دوره ای با توجه به شرایط اقلیمی و هوای گرم خوزستان به این استان سفر می کند و از خدمات آب، برق و انرژی بازدید می کند.

وی افزود: یک بخشی از این بازدید از شرکت آب و فاضلاب اهواز و به صورت خاص تصفیه خانه فاضلاب شرق و شماره دو اهواز است. تصفیه خانه شماره دو اهواز حدود۶۰ درصد تولید آب اهواز یعنی حدود۳۵۰ هزار مترمکعب در شبانه روز را تولید و تامین می کند. در واقع این تصفیه خانه آب مناطق غرب اهواز را تأمین می کند. در همین خصوص با توجه مسائلی که در راستای پایداری آب در اهواز هست یک سری اقدامات را برنامه ریزی و اجرایی کردیم.

کریمی بیان کرد: برداشت ۱۰ هزار مترمکعب از ظرفیت تصفیه خانه گروه ملی یکی از کارهایی بود که برای مناطق جنوبی مثل ملاشیه، عین دو، پردیس و جنوب غرب گلستان در راستای پایداری آب در اهواز انجام دادیم. بخشی از تأمین فشار شبکه آب که مربوط به شرق اهواز می شود با تدابیری در راستای اجرای خط انتقال۷۵۰ میلیمتر از بلوار ساحلی به طول سه کیلومتر به ارتفاعات حصیرآباد که سال ها قبل مخازن احداث شده بود ولی به بهره برداری نرسیده بود، اقدامات لازم را انجام می دهیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: آب از بلوار ساحلی حد فاصل خیابان نهج البلاغه به آن ارتفاعات منتقل می شود. لوله تأمین و جوشکاری های لازم هم انجام شده است. تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت نداشتن موانع قانونی مثل میراث فرهنگی و ترافیک آب مورد نیاز را به آن مخازن منتقل می کنیم. به زودی انشاالله می توانیم شرق اهواز شامل پاداد، کوی رمضان، حصیرآباد تا حدودی کوت عبدالله را بهره مند کنیم.