نشست خبری اولین المپیاد همگانی دانشجویان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولین المپیاد ملی ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاههای کشور ظهر امروز در دانشگاه تهران برگزار شد.

مجید سرسنگی معاون دانشگاه تهران درباره برگزاری این المپیاد به خبرنگاران گفت: معمولا برگزاری مسابقات قهرمانی بیشتر به چشم می آید اما تلاش هایی برای گسترش ورزش همگانی بین دانشجویان صورت گرفته است که برگزاری این المپیاد یکی از آن اقدامات است.

وی افزود: در المپیادهای قبلی فقط دانشگاه های زیرمجموعه علوم تحقیقات حضور داشتند اما در المپیاد فعلی تمام دانشگاه ها و موسسات عالی حضور دارند و به همین خاطر این المپیاد از نظر کمی سطح بالایی دارد.

معاون دانشگاه تهران با اشاره به آغاز زمان المپیاد گفت: المپیاد دختران ۲۵ تا ۲۷ تیر ماه در سالن شماره یک تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار می شود و المپیاد پسران هم از اول تا سوم مرداد. به هر حال برگزاری این نوع المپیاد در نوع خودش کم نظیر است.

در ادامه این نشست محمد پورکیانی معاون تربیت بدنی وزارت علوم بابیان اینکه برگزاری این المپیاد می تواند الگویی برای سایر بخش ها و حتی ورزش کشور باشد، گفت: هفت بخش آموزش عالی در این المپیاد حضور دارند. یکی از مزایای ورزش همگانی این است که مرزبندی در آن وجود ندارد و بحث برد و باخت در آن مطرح نیست. مهم بروز دادن ظرفیت های دانشجویان است.

پورکیانی تصریح کرد: تا سال گذشته صد خوابگاه را به وسایل بدنسازی و ورزشی تجهیز کردیم و طبق برنامه امسال هم صد خوابگاه دیگر را به وسایل ورزشی و بدنسازی تجهیز خواهیم کرد.

وی در خصوص برگزاری المپیاد در تابستان و زمانی که دانشگاه ها تعطیل است، گفت: سعی ما بر این بوده است که این المپیاد زمانی برگزار شود که بتوانیم امکانات بهتری برای سرویس دادن به حاضران در المپیاد بدهیم چون در تابستان فرصت استفاده از ظرفیت خوابگاه ها و همچنین غذاخوری ها را داریم. امیدواریم این المپیاد را بتوانیم در آینده در تعطیلات نوروز و حتی در اردیبهشت ماه برگزار کنیم.

معاون تربیت بدنی وزارت علوم تاکید کرد: جذابیت های ورزش همگانی کمتر از ورزش های قهرمانی است ولی این جذابیت را رسانه ها می توانند برای ورزش همگانی هم ایجاد کنند.

در ادامه خبرنگاری پرسید کدام ارگان ها در برگزاری این المپیاد نقش داشته اند. سرسنگیی معاون دانشگاه تهران در این خصوص گفت: ما از تمام حوزه هایی که می توانستند به ما کمک کنند دعوت کردیم مثل شهرداری تهران، فرمانداری تهران، صدا و سیما، استانداری تهران، اداره کل ورزش استان تهران و نهادهای دیگر.

«بودجه برگزاری این المپیاد چقدر بوده و از کجا تامین شده است؟» پورکیانی در پاسخ به این سوال گفت: معمولا بخشی از هزینه های این چنینی از محل حق ثبت نام دانشگاه های دیگر تامین می شود. باید بگویم برای اولین بار در سال ۱۳۹۶ در بودجه دانشگاه ها، برنامه ای برای بودجه ورزش هم دیده شده است و سالی ۶ میلیارد تومان به دانشگاه ها اختصاص می یابد. این بودجه را تا سال گذشته نداشتیم.

وی تاکید کرد: در هر صورت بخشی از هزینه تامین این المپیاد از محل همین بودجه تدارک دیده شده است.

در ادامه سرسنگی خاطرنشان کرد: رقم برگزاری المپیاد ۵۰۰ میلیون تومان است که بخشی از هزینه ها مثل سرویس های ارائه شده پنهان می باشد.

همچنین پورکیانی درباره رشته های حاضر در این المپیاد گفت:بر اساس وصول سهل الوصول بودن و نیاز نداشتن به مهارت زیاد شش رشته را برای این رقابت ها در نظر گرفته ایم یعنی شوت فوتبال هدفمند، شوت بسکتبال هدفمند، طناب زنی، آمادگی جسمانی، هفت سنگ و فریزبی.