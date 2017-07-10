آزمون مصاحبه و تلاوت ششمین مرحله ارزیابی قاریان قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون مصاحبه و تلاوت قاریان سطوح ۱تا۴ با حضور شرکت کنندگان از نقاط مختلف کشور در روزهای ۱۴، ۱۵و ۱۶ تیرماه سال جاری انجام شد.

دراین سه روز شرکت کنندگان در هرسطح با حضور در استودیو شورای عالی قرآن به تلاوت کلام الله مجید پرداختند و در آزمون مصاحبه که متشکل شده از چهار بخش تلاوت ترتیل، ترجمه، حفظ و تفسیر در حضور اساتیدی همچون: عباس‌امام جمعه، امیر آقایی، کریم دولتی، محمدحسن سعیدیان، معتز آقایی و احمدزرنگار مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند.

مرحله داوری تلاوت های ضبط شده در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰تیرماه سال۹۶ انجام خواهد شد. همچنین آزمون تلاوت و مصاحبه مدرسان نیز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار می شود.

آخرین مرحله از ششمین دوره طرح ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن کریم بصورت آزمون کتبی می‌باشد که در آبان ماه سال جاری انجام می‌شود.