۸۹۱ تشکل مردمی در حوزه محیط زیست فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست کشور روز دوشنبه با حضور در جمع تشکل های مردمی دوستدار محیط زیست و فعالان این عرصه برنامه های حمایتی از نهادهای مردم نهاد را تشریح کرد.

محمد درویش درجلسه هم اندیشی با تشکلهای مردمی دوستدار محیط زیست اظهارداشت: یک فعال محیط زیست باید شاد و بانشاط و با انگیزه باشد و از فعالیت در این مسیر خسته نشود.

وی افزود: باید فعالان محیط زیست روی رفتار خود کار کنندو با تقویت جایگاه خود بتوانند در سربزنگاه در صیانت از محیط زیست نقش آفرین باشند.

مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست کشور یادآورشد:هنوز نتوانسته ایم مردم را در سطح وسیعی با خود همراه کنیم و این ضعف باید جبران شود تا بتوانیم در موضوعات مهم محیط زیست مشارکت جدی داشته باشیم.

درویش گفت: وقتی رئیس جمهور موضوع آسیب های سد سازی در ترکیه در مطرح می کند با واکنش دولتی روبرو می شود که پیامد بین المللی هم دارد اما اگر تشکل های مردمی در این موضوع وارد می شدند می توانست اجماع جهانی را نیز درپی داشته باشد و تاثیرگذار باشد.

وی اضافه کرد: با یک زنجیره انسانی می توانیم از آلودگی نیروگاهها، نابودی جنگلها و مراتع؛ خشک شدن تالابها و دریاچه ها و سدسازی های غیر کارشناسی جلوگیری کنیم.

تشکلهای مردمی در بزنگاهها حاضر نبوده اند

درویش بیان کرد:متاسفانه تشکل های مردمی در بزنگاهها نتوانسته اند موفق عمل کنند و ظرفیت های خود را نشان دهند لذا از شما انتظار داریم به عنوان فعال زیست محیطی تحرک بیشتری از خود نشان دهید.

مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست اظهارداشت: باید به سمت انسان محوری حرکت کنیم و بتوانیم در هزینه های ۲۵ هزار میلیارد تومانی در بخش ترافیک که ۱۵ برابر بودجه وزارت ورزش است صرفه جویی کنیم.

درویش بیان کرد: فعالان محیط زیست باید نسبت به سلامت مردم حساس باشند واگر کسی سیگاری باشد نمیتواند در فرهنگ سازی کمک کند و حرفش تاثیر نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: وقتی کسی در کارچاق کنی جنگلها ۱۵ هزار میلیارد تومان سود می برد و تشکل ها وارد می شوند و ۴۰۰ هکتار زمین در ماسال از چنگ زمین خواران رها می شود می توان به نقش نهادهای مردمی پی برد.

درویش اظهارداشت: وقتی در ساخت جاده ها شاهد تخریب محیط زیست هستیم از تشکلها انتظار می رود نگذارد ثروت های کشور اینگونه نابود شود.

دنبال کیفی سازی فعالیت تشکلها هستیم

وی اظهارداشت: سیاست جدی ما در سال جاری کیفی سازی فعالیت تشکلهاست و هرگز دنبال افزایش تعداد NGO ها نیستیم تا وزن این نهادهای مردمی بالا برود.

درویش گفت: اگر با هم نباشیم دیگران هم ما را جدی نمی گیرند و نمی توانیم فعال عمل کنیم و کارها معطل می ماند در حالی که اگر تشکلهای زیست محیطی از مدیرکل بهزیستی حمایت کنند می توان کارهای بزرگتری را اجرا کرد.

وی اضافه کرد: تشکل های شناسنامه دار می توانند در صیانت از محیط زیست نقش آفرین باشند و در حفظ انفال کمک کنند.

درویش اظهارداشت: در کشور ۸۹۱ تشکل مردم نهاد دوستدار محیط زیست داریم که می توانند در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری مدیران مشارکت جدی داشته باشند.

وی اضافه کرد: در استان قزوین به ۴۰۰ مدرسه طبیعت نیازمندیم در حالی که تشکل ها در این زمینه قوی وارد کار نشده اند.

مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست کشور در ادامه گفت: فارغ التحصیلان محیط زیست می توانند برای خود شغل ایجاد کنند و از تسهیلات ارزان قیمت در این حوزه استفاده کنند.

وی بیان کرد: فعال محیط زیست باید شجاع و عالم به مسائل باشد و بموقع عکس العمل نشان دهد و قدرت بسیج سایر مردم را نیز داشته باشد در این صورت می توان کارهای تاثیرگزاری را عملیاتی کرد.