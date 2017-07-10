استقرار غرفه های اطلاع رسانی در خطوط اصلی مترو در منطقه ۱۲

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی قندهاری نیا معاون اموراجتماعی و فرهنگی این منطقه گفت : همزمان با هفته ی مقابله با کار کودک ، مرکز خدمات اجتماعی این حوزه ، در راستای "طرح شهر دوستدار کودک" و دستورالعمل اجرایی ، نسبت به استقرار غرفه های اطلاع رسانی در متروهای دروازه دولت و امام خمینی (ره) اقدام نمود.

وی افزود : استقرار غرفه های اطلاع رسانی با هدف (اصلاح باورهای عمومی درباره پدیده کار کودک ، هم افزایی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودک جهت عمومی سازی مسئله کار کودک ، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش ها و نهادهای دولتی و عمومی به منظور حساس سازی عمومی ، سرعت بخشی به راهکارهای مشخص با تاکید بر کاهش کار کودک) در متروهای دروازه دولت و امام خمینی (ره) صورت گرفت.