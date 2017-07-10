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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

همزمان با هفته ی مقابله با کار کودک صورت گرفت؛

استقرار غرفه های اطلاع رسانی در خطوط اصلی مترو در منطقه ۱۲

استقرار غرفه های اطلاع رسانی در خطوط اصلی مترو در منطقه ۱۲

معاون اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۲ تهران از استقرار غرفه های اطلاع رسانی در خطوط اصلی مترو " امام خمینی(ره) و دروازه دولت" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی قندهاری نیا معاون اموراجتماعی و فرهنگی این منطقه گفت : همزمان با هفته ی مقابله با کار کودک ، مرکز خدمات اجتماعی این حوزه ، در راستای "طرح شهر دوستدار کودک" و دستورالعمل اجرایی ، نسبت به استقرار غرفه های اطلاع رسانی در متروهای دروازه دولت و امام خمینی (ره) اقدام نمود.

وی افزود : استقرار غرفه های اطلاع رسانی با هدف (اصلاح باورهای عمومی درباره پدیده کار کودک ، هم افزایی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودک جهت عمومی سازی مسئله کار کودک ، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش ها و نهادهای دولتی و عمومی به منظور حساس سازی عمومی ، سرعت بخشی به راهکارهای مشخص با تاکید بر کاهش کار کودک) در متروهای دروازه دولت و امام خمینی (ره) صورت گرفت.

کد مطلب 4027132

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