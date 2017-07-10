به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی قبل سید تقی نوربخش به همراهی جمعی از مدیران و کارکنان اداره تأمین اجتماعی با حضور در حرم مطهر امام راحل با آرمانهای امام و شهدای گرانقدر دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

نوربخش اظهار داشت: به رسم سنت هر ساله امسال نیز همزمان با هفته تامین اجتماعی مدیران و کارکنان این سازمان در حرم مطهر امام خمینی(ره) گرد آمده ایم تا با آرمانهای بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی تجدید عهد و پیمان نماییم.

وی افزود: این تجدید پیمان گویای آن است که در محضر امام عزیزمان مشرف شویم و عنوان کنیم طی این سالها عملکرد موفقی داشته ایم.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه محرومان پایه های اصلی انقلاب هستند اظهار داشت: نهایت تلاش خود را در سازمان کرده ایم تا بتوانیم در قبال مسئولیت هایمان در خصوص محرومان گام های بلندی را برداریم.

وی بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان نیز با تلاش های پرسنل این مجموعه اهداف بلندمدتی را ترسیم کرده و با تلاش همکاران علی رغم مشکلات اقتصادی توانسته ایم به روز مستمری بازنشستگان را پرداخت کنیم.

بر اساس این گزارش مجموعه تامین اجتماعی ضمن نثار گل و قرائت فاتحه بر مزار امام خمینی (ره) بر استمرار اهداف انقلاب و امام راحل تاکید کردند.