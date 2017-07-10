آتش سوزی مرگبار در بزرگراه آیت الله سعیدی

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر دربارهٔ جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۶ و ۳۷ دقیقه امروز وقوع حریق در مغازه پلاستیک فروشی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله مأموران دو ایستگاه به محل حادثه در بزرگراه آیت الله سعیدی نرسیده به پاسگاه نعمتآباد اعلام شدند.
وی افزود: با حضور نجاتگران آتشنشانی در محل حادثه مشخص شد حریق در یک باب مغازه به مساحت ۲۰متر مربع و نیم طبقهای که در بالای آن قرار داشت به وقوع پیوسته است.
همچنین در مجاورت این مغازه چندین واحد تجاری دیگر نیز وجود داشت که امکان سرایت شعلههای آتش به داخل آن میرفت.
ملکی افزود: این مغازه که در زمینه تولید عروسکهای پلاستیکی فعالیت میکرد مملو از مواد اشتعالزایی بود که با کوچکترین جرقه آتش زیادی به پا میکرد.
به گفته شاهدان ماجرا ابتدا در این مغازه انفجار رخ داده بود و پس از آن شعلههای آتش همه مغازه را دربر گرفته بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی با اعلام اینکه دو مرد جوان در این مغازه و در میان شعلههای آتش محبوس شده بودند، افزود: آتش نشانان همراه با اطفای حریق عملیات نجات را برای پیدا کردن هر دو محبوس شده در میان شعلهها آغاز کردند و موفق شدند هر دو نفر را از میان شعلههای آتش بیرون آورده و تحویل عوامل اورژانس دهند.
در بررسی علائم حیاتی هر دو مجروح مشخص شد مردی ۲۵ ساله به دلیل شدت سوختی در همان دقایق اولیه جان خود را از دست داده است.
به گفته ملکی، دومین مجروح این حادثه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
وی گفت: آتش نشانان پس از لکه گیری و مهار کامل شعلههای آتش در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند.
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