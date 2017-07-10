به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شمسایی عصر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی سد و قفل کشتیرانی مارد، پاییندست بهمنشیر و افتتاح شبکههای آبیاری زهکشی نخیلات شمال شلمچه، اروندکنار و چوئبده بهمنظور تأمین آب خام پایدار و احیای ۳۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی جزیره آبادان و خرمشهر اظهار کرد: بیش از دو سال و نیم است که کشور دچار نبود نقدینگی است ولی برای ساخت این دو سد از محل صندوق توسعه ملی اعتباراتی را در نظر گرفتهاند.
وی افزود: ۲۳ سال پیش که این پروژه شروع شد خیلی از مسئولان امروزی نبودند، این طرح به یقین بزرگترین پروژه آبیاری و زهکشی کشور ایران است. رودخانه کارون به سمت رودخانه بهمنشیر در حرکت هست و اروندرود نیز درنهایت به خلیجفارس و بهمنشیر هم به دریا میریزد.
شمسایی عنوان کرد: در دهه ۴۰ به دلیل مشکلاتی که در اثر خشکسالی شدید در آن منطقه به وجود آمد پیش روی شوری دریا یک مطالعه از همان زمان شروع شد تا برای شوری چارهاندیشی شود. وقتی دبی اروندرود کمتر میشود میزان بیشتری از دریا بهصورت مد وارد اروند و بهمنشیر میشود. ورود آبشور به این منطقه باعث شده بود تا بخش قابلتوجهی از نخیلات در محدوده عراق و ایران با مشکل مواجه شود.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: مطالعات فاز دوم چون یکی از پیچیدهترین مناطق به شمار میرفت و سطح بالای آب زیرزمینی تحت تأثیر دریا وجود داشت، کار سختی بود. اروندرود میزان آبی که به آنها رها میشد سالانه ۸۲ میلیارد مترمکعب بود و احداث سدهایی در ترکیه، سوریه و عراق طی سه دهه اخیر دیگر آبی به آن شکل ممکن به منطقه ما نمیآید.
شمسایی گفت: طرح بهصورت خلاصه این است که در سهنقطه، سه سد احداث میشود؛ یکی در بالادست بهمنشیر که تقریباً تمامشده، یکی در پائیندست بهمنشیر که برای تعیین مکانی آن باید مطالعات را بهروزرسانی کرد و درنهایت یک سد هم روی رودخانه کارون ساخته میشود. هر سه سد از ورود آبشور به رودخانههای کارون و بهمنشیر جلوگیری میکند. هدف کلی طرح این است که یک ایستگاه پمپاژ ۱۲۰ مترمکعب بر ثانیه (به نظرم بزرگترین پمپاژ دنیا است) ساخته شود. این ایستگاه تمامشده و کانال آنهم ۱۲ کیلومتری است.
وی با اشاره به اینکه در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ کلنگ زنی بخشی از کار به زمین زده شد، گفت: در حال حاضر آب مد دریا تا دارخوین هم میرسد و با ساخت این سدها اجازه تلفیق آب کارون با آبشور دریا را نمیدهیم. در این طرح، بهمنشیر مخزن آب شیرین بلندمدت برای آبادان و خرمشهر میشود؛ متوسط عرضه بهمنشیر بیش از ۱۰۰ متر، عمق آن متوسط هشت متر است و با این کار بزرگترین مخزن طبیعی ذخیره آب شیرین را خواهیم داشت.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان افزود: تردد را در بهمنشیر اصلاً محدود نمیکنیم و تردد در پائیندست و بالادست کمافی السابق انجام میشود. تمام آب کشاورزی، شرب و صنعت آبادان و خرمشهر از محل این مخزن طبیعی تأمین میشود. یک ایستگاه پمپاژ به اسم طره بخاح ساختهشده که کل آب نخیلات جزیره آبادان و خرمشهر را با ۳۵ مترمکعب در ثانیه تأمین میکند. این کار در مجموع تاکنون حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه برداشته و بدون در نظر گرفتن کاری است که جهاد نصر انجام میشود.
شمسایی عنوان کرد: در مجموع با شرکت جهاد نصر بیش از دو هزار میلیارد تومان برای فعالیت این طرح در آبادان و خرمشهر هزینه میشود. در این طرح مجموعاً ۱۶ هزار هکتار در شهرستان آبادان و ۱۶ هزار هکتار هم در شهرستان خرمشهر در نظر گرفته شده است. ۲۲ ایستگاه پمپاژ ثانویه که هر کدام آب را به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هکتار نخیلات میبرد نیز در این طرحها ساخته میشود. حدود ۶ ایستگاه پمپاژ نیز روی بهمنشیر داریم که اطراف این منطقه را پوشش میدهد.
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