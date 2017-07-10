وزیر نیرو از ساماندهی شبکه برق فرسوده بازار مرکزی اهواز دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز بعد از ظهر امروز در جریان حضور وزیر نیرو در بازار مرکزی اهواز از آغاز فاز اول پروژه ساماندهی شبکه برق فرسوده بازار مرکزی اهواز خبر داد و گفت: این پروژه حدفاصل خیابان سلمان فارسی تا طالقانی و از خیابان شریعتی تا آزادگان اجرا می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر این منطقه توسط ۱۱۰ پست برق ۹ هزار شبکه فشار متوسط و بالغ‌بر ۱۱ کیلومتر شبکه فشار ضعیف تغذیه می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز بیان کرد: در حال حاضر اطلاعات کامل منطقه توسط مهندسی شرکت برداشت شده و در مرحله طراحی اولیه است.

کریمی گفت: اجرای این پروژه مانند پروژه خیابان سلمان فارسی نیاز به همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی دارد.

وی در پایان افزود: عملیاتی کردن این پروژه نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است که متناسب با اجرای پروژه به صورت زمینی یا هوایی متغیر است. برای زمینی کردن این و عملیات ساماندهی این شبکه نیاز به اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان دارد.