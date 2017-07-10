  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۵۹

وزیر نیرو از ساماندهی شبکه برق فرسوده بازار مرکزی اهواز دیدن کرد

وزیر نیرو از ساماندهی شبکه برق فرسوده بازار مرکزی اهواز دیدن کرد

اهواز- وزیر نیرو از فاز اول پروژه ساماندهی شبکه فرسوده بازار مرکزی اهواز بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز بعد از ظهر امروز در جریان حضور وزیر نیرو در بازار مرکزی اهواز از آغاز فاز اول پروژه ساماندهی شبکه برق فرسوده بازار مرکزی اهواز خبر داد و گفت: این پروژه حدفاصل خیابان سلمان فارسی تا طالقانی و از خیابان شریعتی تا آزادگان اجرا می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر این منطقه توسط ۱۱۰ پست برق ۹ هزار شبکه فشار متوسط و بالغ‌بر ۱۱ کیلومتر شبکه فشار ضعیف تغذیه می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز بیان کرد: در حال حاضر اطلاعات کامل منطقه توسط مهندسی شرکت برداشت شده و در مرحله طراحی اولیه است.

کریمی گفت: اجرای این پروژه مانند پروژه خیابان سلمان فارسی نیاز به همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی دارد.

وی در پایان افزود: عملیاتی کردن این پروژه نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است که متناسب با اجرای پروژه به صورت زمینی یا هوایی متغیر است. برای زمینی کردن این و عملیات ساماندهی این شبکه نیاز به اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان دارد.

کد مطلب 4027348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها