رونق تجارت باعراق پس از آزادسازی موصل/افزایش۲۵میلیارددلاری صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یحیی آل اسحاق در همایش کاربردی فرصتهای طلایی تجارت با عراق که در مرکز مطالعات بهرهوری تهران برگزار شد، افزود: بازار عراق حوزه انسانهای محتاط و مأیوس نیست، زیرا تجارت با عراق مانند جادهای سخت و همراه با محدودیتهای بالا و پرسود است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه بازار عراق تا ۲۰ سال آینده بزرگترین بازار منطقه به شمار میآید، افزود: آنچه لازمه موفقیت برای حضور در بازار این کشور است شناخت فضای حاکم بر کشور عراق و همچنین شناخت فعالیتهای رقبای خارجی در تجارت با این کشور است.
آلاسحاق با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی قبل از حضور در بازار عراق باید مطالعات جامعی در رابطه با تجارت با این کشور داشته باشند، اظهار داشت: برای حضور بلندمدت در بازار این کشور باید به سمت سرمایهگذاری و فعالیتهای مشترک حرکت کنیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: میزان صادرات ما به این کشور به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است که قابلیت افزایش به ۲۵ میلیارد دلار را هم دارد.
آلاسحاق با بیان اینکه رابطه ایران و عراق تاریخی است، گفت: بنابراین میتوانیم در طولانیمدت در این بازار حضور داشته باشیم و قابلیت فعالیت در اکثر حوزههای اقتصادی را داریم. وی گفت: از طریق وزارت امور خارجه میتوان اطلاعات مناسبی در رابطه با تجارت این کشور کسب کرد و اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق هم به صورت تخصصیتر روی این موضوع کار میکند و میتواند شرایط مناسبی برای حضور فعالان اقتصادی در این کشور ایجاد کند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه در بازار این کشور نمیتوان به صورت انفرادی حضور پیدا کرد، گفت:: اتحادیهها میتوانند نقش مهمی برای حضور و جذب بازار این کشور داشته باشند.
آلاسحاق گفت: این کشور مانند هر کشور دیگری به دنبال این است که فقط واردکننده صرف کالا نباشد، بنابراین در راستای رسیدن به این هدف به دنبال تنظیم زیرساختها و شکلگیری تولید از طریق جذب سرمایهگذاری است که این مهم باید مورد توجه فعالان اقتصادی ما باشد.
وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه واردات سیمان منجر به کاهش صادرات سیمان به این کشور شد، گفت: در صورت عدم سرمایهگذاری مشترک باید منتظر بود تا سرنوشت سایر کالاهای صادراتی نیز به عراق بدین گونه رقم بخورد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، افزود: یکی از شرکتهای صنایع لبنی ایران در عراق با فعالان اقتصادی این کشور سرمایهگذاری مشترک داشته که لازم است این موضوع در سایر صنایع نیز تداوم یابد.
آلاسحاق با بیان اینکه تجارتهای مرزی و پیلهوری و صدور کالاهای تاریخ گذشته بیکیفیت ضربه سنگینی به تجارت دو کشور میزند، گفت: یکی از نکات مهم مورد اهمیت برای استمرار تجارت با این کشور توجه به کیفیت کالای صادراتی است.
وی با اشاره به اینکه شرایط گمرکی و صدور ویزا در عراق در حال تغییر و تحول است، گفت: با آزادسازی موصل فضای کسب و کار بهتری در آنجا ایجاد خواهد شد، اما تصور اینکه فضای موجود تجاری با این کشور به یک فضای اتوبانی تبدیل شود، اشتباه است و باید برای ادامه تجارت با این کشور همچنان تلاش کرد. همایش فرصتهای طلایی تجارت با عراق با هدف توسعه مبادلات اقتصادی، رفع موانع و مشکلات بازرگانان و یافتن بازارهای جدید در شهرهای مختلف عراق با حضورکارشنان و بازرگانان، سرمایه گذران و صاحبان بنگاهای اقتصادی و برخی مقامات کشوری و بخش خصوصی برگزار شد.
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