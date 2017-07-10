«تیلرسون» با امیر کویت دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به کویت با «شیخ صباح الاحمد جابر الصباح» امیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بنا بر اعلام خبرگزاری کویت، دیدار تیلرسون با امیر این کشور با حضور ولیعهد، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه کویت انجام شد.

هنوز جزئیاتی از دیدار وزیر خارجه آمریکا و امیر کویت اعلام نشده است اما به نظر می رسد که بحران قطر از مهمترین اهداف سفر تیلرسون به منطقه و کویت باشد.

وزارت خارجه آمریکا پیش از این از سفر وزیر خارجه این کشور به کویت، قطر و عربستان خبر داده بود.

عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر پنجشنبه شب در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که با توجه به خودداری قطر از پذیرش شروط ۱۳گانه، این خواسته ها پس گرفته می شود و این کشورها اقدامات سیاسی، اقتصادی و حقوقی جدیدی علیه دوحه اتخاذ خواهند کرد.