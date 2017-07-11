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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۷:۳۹

«تیلرسون» امروز به قطر می‌رود/ریاض؛ایستگاه بعدی وزیر خارجه آمریکا

«تیلرسون» امروز به قطر می‌رود/ریاض؛ایستگاه بعدی وزیر خارجه آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که «رکس تیلرسون» وزیر خارجه این کشور امروز به قطر و فردا به عربستان سعودی سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز به قطر سفر می کند.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا ضمن اعلام این خبر همچنین تأکید کرده است که تیلرسون فردا نیز به عربستان سعودی خواهد رفت.

طبق اعلام سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تیلرسون در جریان سفرهایش به قطر و عربستان با مقامات عالیرتبه این کشورها دیدار و گفتگو می کند.

این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا در ابتدای سفرهای دوره ای خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس به کویت رفت و با مقامات ارشد این کشور دیدار کرد.

کد مطلب 4027431

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