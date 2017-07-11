هویت ایرانیان به دست فراموشی سپرده شد/ مسئولان در خواب غفلت

خبرگزاری مهر- گروه استانها: ۱۹ تیر ۱۳۷۵ بود که رهبر معظم انقلاب با حضور در محدوده تاریخی طوس و آرامگاه فردوسی از وضعیت نامناسب این منطقه گلایه کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات شدند.

پس از صدور این فرمان بود که نهادهای متولی جلسات مختلفی را برای احیای منطقه طوس و حل مشکلات مردم تشکیل دادند اما در نهایت خروجی از این جلسات به جز چند صورت جلسه بیرون نیامد و عملا هیچ اتفاقی در طوس رخ نداد.

همه این بی توجهی ها طی سال های گذشته به محدوده تاریخی طوس باعث شد تا یونسکو از ثبت آرامگاه فردوسی در لیست میراث جهانی منصرف شود و مردم این منطقه نیز به دلیل عدم صدور مجوز های لازم به دلیل قرار گیری در محدوده تاریخی نتوانند ساخت وسازهای لازم را به انجام رسانند.

با این وجود تنها اقدام عملی که در منطقه طوس طی چند سال گذشته صورت گرفته الحاق آن به عنوان محدوده منفصل شهری به شهر مشهد و ورود شهرداری به موضوع ساماندهی این محدوده بوده است

با این وجود تنها اقدام عملی که در منطقه طوس طی چند سال گذشته صورت گرفته الحاق آن به عنوان محدوده منفصل شهری به شهر مشهد و ورود شهرداری به موضوع ساماندهی این محدوده بوده است که نتیجه آن در اولین گام احداث بولوار شاهنامه و طوس بود.

به گفته مسئولان شهرداری تاکنون ۳۵ میلیارد تومان در منطقه تاریخی طوس توسط این سازمان هزینه شده و اقدامات دیگر نیز در حال انجام است.

با این وجود ساکنان این محدوده از عدم توجه مسئولان با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب در رسیدگی به وضعیت زندگیشان گلایه دارند و معتقداند با وجود ظرفیت عظیم گردشگری طوس به این منطقه ظلم شده است.

طوس مورد بی‌توجهی مسئولان قرار گرفته است

در همین راستا برای اطلاع از روند و میزان رسیدگی به منطقه طوس و دلایل عدم آبادانی این منطقه بعد از گذشت سالیان متوالی با نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر اظهار می‌کند: ضعفی که در این سال‌ها بوده و بی‌توجهی‌هایی که نه فقط در این دولت بلکه در دولت‌های قبل نیز وجود داشته است منجر به شکل‌گیری شرایط نامناسبی در منطقه طوس شده است.

وی می‌افزاید: این منطقه برای کشور ما یک فرصت فرهنگی، تاریخی است و می‌تواند آورده‌های زیادی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و اشتغال داشته باشد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید به اینکه حل مشکلات طوس با توجه به مستنداتی که موجود است نیاز به شکل گیری یک کارگروه مشخص دارد تصریح می‌کند: باید در این کارگروه اقداماتی که در خصوص طوس صورت می‌گیرد تدبیر شود و ادامه پیدا کند.

وی می‌افزاید: آن کسی که باید متولی این بحث باشد احساس مسئولیت جدی نکرده است، با گذر زمان مشکلات منطقه در حال افزایش است و متولیان امر نه تنها اقدام جدی نمی‌کنند بلکه هیچ اقدامی را در دستور کار قرار نمی‌دهند.

پژمانفر با تاکید به اینکه طوس فرصتی برای خراسان و کشور است ابراز می‌کند: در حال حاضر با این نابسامانی‌ها، محدوده تاریخی طوس که باید به عنوان یک قطب گردشگری تعریف شود تبدیل به یک تهدید شده است.

در حال حاضر با این نابسامانی‌ها، محدوده تاریخی طوس که باید به عنوان یک قطب گردشگری تعریف شود تبدیل به یک تهدید شده است

وی با اشاره به میزان هزینه‌های لازم جهت آبادانی این منطقه ادامه می‌دهد: اینکه این منطقه چقدر نیاز به بودجه دارد در لایحه ردیف بودجه مشخص می‌شود و باید ردیف مستقلی برای احیای طوس در نظر گرفته شود.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به گذشتن ۲۱ سال از فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص رسیدگی به مشکلات منطقه تاریخی طوس بیان می‌کند: در این سال‌ها می‌بایست در بدنه دولت ردیفی برای احیاء این منطقه مشخص می شد و اعتباراتی بابت این موضوع پیش بینی و این معضل تا امروز حل می‌شد.

وی تاکید می‌کند: اینکه فقط حرف بزنیم و جلسه برگزار کنیم به دستگاه‌های اجرایی بر می‌گردد و امروز سوال من از آقای استاندار این است که نسبت به این مسئله چه اقدامی کرده است که به حل و فصل موضوع بی‌انجامد؟ آیا ردیف بودجه پیش بینی کرده است؟ بدون تامین اعتبارات خاص که نمی‌توان کاری انجام داد.

ثبت جهانی طوس را پیگیری می کنیم

در ادامه به سراغ سرپرست سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی رفتیم تا اقدامات صورت گرفته برای احیاء منطقه تاریخی طوس را از زبان وی جویا شویم.

محمد رحیم رهنما با بیان اینکه اینطور نیست که بعد از ۲۱ سال به این منطقه رسیدگی نشده باشد و آماده شدن بلوار طوس یک نمونه اقدامات است اظهار می‌کند: مقدمات لازم برای طرح تفضیلی محدوده طوس به عنوان یک ناحیه منفصل فراهم شده است.

وی می‌افزاید: در این محدوده معادن شن و ماسه که به صورت غیر قانونی فعالیت داشتند و آثار مخربی را به جای گذاشته بودند نیز تعطیل شده اند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی تاکید می‌کند: حجم عظیمی از اعتبارات برای عمران و بازسازی در این محدوده در نظر گرفته شده که مشارکت بخش خصوصی و شهری برای احیاء طوس لازم است و طرح‌هایی نیز تهیه شده که هنوز به تصویب نرسیده است.

تلاش برای ثبت جهانی طوس یکی از برنامه‌های مهم در نظر گرفته شده است که باید با دفتر ثبت آثار میراث فرهنگی در تهران هماهنگی صورت گیرد

وی با اشاره به اینکه از مدیر پایگاه طوس گزارشی مبنی بر ارائه عملکرد این منطقه در خواست کرده‌ام تصریح می‌کند: تلاش برای ثبت جهانی طوس یکی از برنامه‌های مهم در نظر گرفته شده است که باید با دفتر ثبت آثار میراث فرهنگی در تهران هماهنگی صورت گیرد تا با تهیه چهارچوب‌هایی منظم اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شود.

رهنما تاکید می‌کند: همچنین می‌بایست با کمک شورای شهر مشهد و مسئولان، محوطه مقابل آرامگاه به شکل هنرمندانه طراحی شود تا گردشگران از این چشم انداز بهره ببرند.

وی ادامه می‌دهد: حدفاصل کشف رود و طوس قرار است فعالیت‌هایی صورت گیرد و از طریق مشارکت‌ بخش خصوصی در غالب بازارچه‌های صنایع دستی به شکل مطلوبی این منطقه را آباد کنیم.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوس تصریح می‌کند: در نظر داریم خدمت مقام معظم رهبری برسیم و گزارشی از عملکرد این چند ساله را به ایشان اعلام کنیم زیرا پشتیبانی رهبر معظم در سرعت بخشی آبادانی این منطقه نقش به‌سزایی دارد.

طوس عزم و بودجه ملی می خواهد

عدم رسیدگی به مشکلات محدوده تاریخی طوس که به عنوان یکی از مهم ترین میراث های فرهنگی و ادبی ایرانیان به حساب می آید باعث شده تا فرصت گران قیمتی که بسیاری از کشورهای جهان حسرت دارا بودنش را می خورند امروز نه تنها موجب خوشحالی مردم نشود، بلکه موجبات نارضایتی به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای ساکنان این محدوده شده است.

در این راستا و با توجه به تجربه سال های گذشته مشکلات منطقه طوس قطعا به عزم ملی و ردیف بودجه های مستقل نیازمند است و در غیر این صورت هیچ اتفاقی طی سال های آینده نیز در محدوده تاریخی طوس که نماد هویتی ایرانیان است رخ نخواهد داد.