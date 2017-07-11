جای بدهکار با طلبکار عوض نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی ظهر سه شنبه در دیدار کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ابهر افزود: عمر و زندگی گذران هستند و باید قدر آنها را برای خدمت به مردم دانست.

وی با اشاره به اینکه غنی و ثروتمند اصلی در آن دنیا مشخص خواهد شد، افزود: با تلاش صادقانه و خالصانه و همراه با معنویت در این دنیا، باید پاسخگوی اعمال خود در آن دنیا باشیم.

رحیمی ادب و ایمان را تنها شناسنامه اصلی انسان ها در این دنیا دانست و اظهار داشت: تنها راه نباختن در این دنیا، وصل شدن به اهل بیت عصمت و طهارت است.

امام جمعه ابهر، محبوب ترین افراد نزد خداوند را خادم ترین آنها نسبت به مردم عنوان کرد و گفت: برخی از مسئولین ما به جای اینکه خود را بدهکار بدانند، طلبکار مردم می دانند.

رحیمی با تاکید بر این نکته که نباید جای بدهکار با طلبکار عوض شود، تصریح کرد: مسئول پروازی که در شهر نیست و ساعت ۲ بعدازظهر با تعطیل کردن اداره اش، شهر را به امان خدا می سپارد، طلبکار که هیچ، بدهکار مردم و نظام است.

وی با بیان اینکه اینگونه انجام وظایف در شان نظام جمهوری اسلامی نیست، افزود: اگر روزی برای حل مشکلات مردم ذره بین بگذاریم، مشخص خواهد شد که مشکل از کجاست.

رحیمی با اشاره به اینکه مالیات مبنای شرعی دارد و دولت ها باید با مالیات اداره شوند، گفت: امروز آبادانی و زیبایی شهر و روستاها و بودجه های آنها، مدیون جیب مردمی است که به نام مالیات از آنها اخذ می شود.