برگزاری همایش شورای عالی هدایت فنی و اجرایی موزه و تاریخ تمدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این شورا، مسعود نصرتی رئیس مجمع شهرهای اسلامی در باره اهمیت این نشست اظهار کرد موزه تاریخ تمدن جهان اسلام در بر گیرنده بیش از پنجاه و چهار کشور اسلامی و هزاران هزار شهر کوچک و بزرگ است که در طول قرن های بسیار، ساختار زیست و اسکان منحصر به فرد خود را یافته‌اند.

وی افزوداز آنجا که موزه تاریخ و تمدن جهان اسلام به عنوان یک سازمان بین المللی مفاهمه و تبادل آرا را بین شهرهای اسلامی ایفا می‌کند و بر محوریت تمدن اسلامی در شهرها استقرار یافته است، ضرورت دارد تا نسبت به باز شناخت مفهومی و بنیادین تمدن اسلامی اقدام کند.

نصرتی ادامه داد: شهرهای این حوزه تمدنی اگر چه در موقعیتهای جغرافیایی و اقلیمی متفاوتی استقرار پیدا کرده اند و دارای شخصیتهای هویتی متنوعی هستند به جهت برخورداری از یک انسجام محتوایی فرهنگی متاثر از باور دینی اسلامی برخوردار هستند چیزی که به روش زیست مشترک جوامع انسانی آنها مربوط است و آن از آبشخور جهان بینی و ایدئولوژی به طور مستقیم و غیر مستقیم تغذیه میشود،.

رئیس مجمع جهانی شهرهای اسلامی با بیان اینکه باید شهرها موازی با توسعه زیرساخت‌های فیزیکی ابعاد محتوایی، هویتی و فرهنگی خود را نیز تقویت کنند، افزود: ضرورت دارد تا با اقدامی جدی از ظرفیت های مراکز فرهنگی بزرگ کشور همچون دایره المعارف بزرگ اسلامی در جهت غنی کردن محتوای فرهنگی شهرها یاری جست و این ظرفیت‌های عظیم را در حوزه مدیریت شهری مورد توجه و بهره برداری قرار داد.

چهارمین نشست مشترک شورای عالی هدایت فنی و اجرایی موزه تاریخ و تمدن جهان اسلام با حضور اعضای این شورا و در روز سه شنبه۲۰ تیر ماه در دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود.