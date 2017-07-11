به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از سیاست های سازمان بهزیستی واگذار کردن کودکان بی سرپرست به خانواده های متقاضی است، اظهار داشت: ۲۵ درصد فرزندانی که در بهزیستی نگهداری می شوند بدون سرپرست هستند.

وی یادآور شد: حق سرپرستی دائمی این کودکان به خانوداه های متقاضی صورت می گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۷۵ درصد فرزندانی که از سوی بهزیستی نگهداری می شوند بدسرپرست هستند، تصریح کرد: در این راستا در قالب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان موضوع اجرای طرح «امین موقت» به صورت قانون درآمد و از سوی بهزیستی در دستور کار قرار گرفته است.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه در قالب این طرح کودکان بدسرپرست تا زمانیکه اختلاف و مشکلات خانواده های آنها رفع شوند در کنار یکامین موقت زندگی می کنند، یادآور شد: ۲۴ هزار کودک بدسرپرست در بهزیستی نگهداری می شوند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه های در دست اقدام بهزیستی احداث مسکن برای خانوداه های دارای دو معلول به بالا است، تصریح کرد: در این رابطه تفاهم نامه ای بین وزارت کار و بنیاد مستضعفان منعقد شده است که در قالب آن مقرر شده ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحد برای این خانواده ها احداث شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: تاکنون ۱۷۰۰ واحد به متقاضیان تحویل داده شده و مابقی واحدها نیز طی سال ۹۶، ۹۷ و اواسط ۹۸ به متقاضیان واگذار می شود.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته سالانه ۴۵ هزار شغل باید برای این افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی ایجاد شود، گفت: در سال ۹۵ تعداد ۴۷ هزار شغل برای جامعه هدف بهزیستی ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: در سال ۹۶ نیز باید ۴۸ هزار شغل برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی ایجاد شود.