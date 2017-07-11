به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،‌ محمد سعیدنژاد در جلسه امروز اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با توجه به موفقیت طرح مطالعاتی بارنامه سراسری که با همکاری بخش خصوصی تهیه شد، روش های تقویت ترانشیپ از بندر شهید رجایی به بنادر دیگر نیز از سوی کارشناسان سازمان بنادر تهیه شود.

وی دستورالعمل تقویت ترانشیپ را در تمامی حوزه ها دانست و خاطر نشان کرد: این طرح باید به تمامی حوزه ها از جمله کشتی های فیدری، تعرفه ها، امکانات و تجهیزات بندری بپردازد و در جهت تقویت آنها دستورالعمل لازم را در نظر گرفته و تعیین کند.

رئیس هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به موضوع تجارت با قطر که از سوی برخی از حضار در جلسه اتاق فکر این سازمان مطرح شد، تصریح کرد: توسعه ترانشیپ می تواند به بحث تجارت با قطر به عنوان یک مسئله فوری کمک کند اما باید توسعه ترانشیپ را به صورت جامع و در تمام حوزه ها در نظر گرفت.

سعیدنژاد در آخر خاطر نشان ساخت: به نظر می رسد اگر برای این مهم پیش از هر چیز از شورای عالی ترابری کشور مجوز لازم دریافت شود در روند کار تاثیر بهتری دارد.