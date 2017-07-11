تابلوی هویت جامعه دینی حجاب است

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از پایگاه ازاطلاع رسانی آیت الله علم الهدی ، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر سه شنبه در گردهمایی بانوان فعال در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با اشاره به نوع پوشش در زمان پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: طبق روایات، در زمان پیامبر اکرم(ص) حجاب زنان «خمار» بوده که لباسی مشکی و چادر به‌عنوان پوششی از زنان تأیید شده بود.

وی با بیان اینکه حجاب جریان عملی هر انسانی برحسب فرهنگ خانوادگی و اعتقاداتش است، افزود: تنها چیزی که برای زنان اجبار پذیر نیست، حجاب است همان‌طوری که بی‌حجابی برای زن با فشارهای دیکتاتور مابانه رضاخانی اجباری نشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: حجاب فرهنگ احساسی هر خانمی نسبت به خود و عادت اعتقادی خود نسبت به مردان است و با اینکه حدی از آن واجب شرعی است، پوشش آن بر اساس مسئله سنتی،عادتی و اخلاقی هر خانمی نسبت به احساس باطنی خود نسبت به جنس مخالف است.

وی با اشاره به زندگی اجتماعی امروز، تفاوت در ارتباطات اجتماعی و نگرش های مختلف، تأکید کرد: امروز محدود کردن و تحمیل کیفیت حجاب، جواب نمی‌دهد و اصرار بر آن غلط است.

وی با بیان اینکه دو نوع حجاب اسلامی و اضطراری داریم، گفت: حجاب اسلامی یعنی بر اساس سنت، عفاف و حجاب داشت اما حجاب اضطراری برحسب اضطرار در موقعیت و بحرانی است که فقط نباید انگشت‌نما باشد و می‌توان لباس فراگیر میانه داشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه مسئله حجاب دو حیثیت شخصی و اجتماعی سیاسی دارد، افزود: هر نگاه از هر مرد نامحرمی زهرآلود است چراکه تفاوتی بین تمایل جنسی پسران جوان و پیرمردان نیست زیرا آنان فقط در توان جسمی متفاوت‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: زن باید مرد را به‌گونه‌ای مدیریت اخلاقی کند که شوهرش به‌غیراز او به زن دیگری منعطف نشود.

وی با اشاره به اینکه هر نوع ارتباط با نامحرم به هر سبکی خطر دین و اخلاق دارد، گفت: از نظر پیامبر (ص)، بهترین زنان، زنانی هستند که دو خاصیت داشته باشند، اول اینکه محور اصلی آنان خانواده باشد و دوم اینکه حتی‌الامکان ارتباط با مردها را به حداقل برساند.

علم‌الهدی افزود: متأسفانه کثرت ارتباط و اختلاط در جامعه کنونی، موجب ایجاد آسیب‌ها و مشکلاتی در ارتباط زن و مرد شده است و حفظ حجاب از این منظر حفظ عزت و عظمت اسلام است چراکه تنها نقطه تمایز جامعه اسلامی و غیر اسلامی، مسئله حجاب و زنان آن جامعه است.

وی با بیان این‌که علت مخالفت کشورهای اروپایی باحجاب در این است که حجاب ماهیت زندگی اجتماعی لائیک را برهم می‌زند، تأکید کرد: شخصیت دوم مسئله حجاب که حفظ هویت و حیثیت جامعه دینی است، برای ما واجب است و اگر از بین برود، حیثیت جامعه دینی نیز ضربه می‌خورد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان این‌که یک فرد بی‌حجاب، حیثیت جامعه دینی را خدشه‌دار می‌کند، خاطرنشان کرد: تابلوی هویت جامعه دینی حجاب است و رسالت شما این است که این تابلو را حفظ کنید.

وی افزود: تنها عنصری که می‌تواند فرهنگ حجاب را حفظ و توسعه دهد، زنان هستند، نیروی انتظامی نمی‌توانند زنان را باحجاب کنند چراکه بنیان‌گذار فرهنگ عفاف و حجاب زنان هستند و حجاب به‌وسیله دیگری قابل توسعه و ترویج نیست.