برگزاری نشست کارآفرینی جوانان/نگرانی ازبیکاری فارغ التحصیلان جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی و مجازی «تکنیک‌های موفقیت در کسب و کار مهندسی و کارآفرینی برای جوانان» با حضور کارشناسان این حوزه برگزار شد.

این برنامه مجازی که با حضور هندس مشایخی، مهندس نوروزی و مهندس صفوی با توجه به آمار بالای فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی در جامعه امروز ایران و نگرانی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها از بیکاری و عدم اشتغال پردرآمد، مناسب و پایدار برگزار شد. این نشست، بزرگترین نشست ویدئوی زنده مهندسی در فضای مجازی با موضوع کسب و کار بود که بطور همزمان از صفحات مجازی این سه کارشناس پخش شده و بیش از ۲۰ هزار نفر از دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی در سراسر کشور به طور زنده مخاطب این برنامه بوده‌اند.

کارشناسان این نشست «امیرطه نوروزی» طراح سازه و مدرس نرم‌افزارهای طراحی سازه و موسس برند آموزشی پاراسیویل، «حسین مشایخی» معمار و طراح سه بعدی و مدرس نرم‌افزارهای معماری در ایران و «حسین صفوی» مدرس بازاریابی و فروش و مشاور در زمینه کسب و کار بودند.

هر سه سخنران این نشست تخصصی و مجازی، از چهره‌های شناخته شده ای بودند که در ابتدا فعالیت‌های تخصصی و کارآفرینی مهندسی را از صفر آغاز کرده‌اند.

در این نشست هر کدام از اساتید از تجارب شخصی خود درباره روش‌های موفقیت در کسب و کار مهندسی برای جوانان و دانشجویان صحبت کردند.

امیرطه نوروزی در این نشست با بیان اینکه امروز قوانین دنیای کسب و کارهای مهندسی تغییر کرده است، گفت: برای استخدام شدن و موفقیت، یک قانون ساده وجود دارد و آن هم این است که همیشه یک قدم جلوتر از کارفرمای خودت باشید.

وی ادامه داد: امروز ما باید بپذیریم که دوره دانشگاهی در رشته مهندسی، چهار سال نیست؛ بلکه در واقعیت، شش یا هشت سال است؛ یعنی یک مهندس باید دو سال بعد از فارغ‌التحصیلی به آموزش‌های فردی خود همچنان ادامه بدهد تا آماده ورود به بازار کار شود.

این کارشناس کسب و کار جوانان تاکید کرد: یکی از ابزارهای موفقیت در کسب و کارهای مهندسی در دنیای امروز، تسلط بر زبان انگلیسی است؛ علاوه بر این، نباید فراموش کرد که در دنیای کسب و کارهای امروز مهندسی، مدرک دانشگاهی شرط لازم است ولی شرط کافی نیست.

حسین مشایخی هم با تاکید بر اینکه مهمترین عامل برای موفقیت در کسب و کار تلاش است، گفت: وقتی که امروز شما برای خود می گذارید، در واقع در حال سرمایه‌گذاری هستید؛ سرمایه‌گذاری ارزشمندی که در آینده درآمد شما را تعیین خواهد کرد.

وی افزود: به عنوان مثال، من کارمندی را استخدام می‌کنم که تعداد نرم‌افزار بیشتری را دیده و بر آنها مسلط باشد.

مشایخی به مخاطبان توصیه کرد: با آموزش و تلاش، هر روز رزومه خودتان را قوی‌تر کنید.

حسین صفوی هم در این نشست مجازی عنوان کرد: عده‌ای برای رسیدن به اهدافشان فقط مدعی هستند؛ در حالی که عده‌ای دیگر برای رسیدن به اهدافشان به سختی تلاش می‌کنند.

وی تاکید گرد: یکی از تکنیک‌ها موفقیت در کسب و کار این است که بزرگان رشته خودتان را الگو قرار دهید؛ اینجا، تنها جایی است که تقلید کردن ایرادی ندارد؛ حتی تقلید از طرز برخورد.

این کارشناس تصریح کرد: حقیقت دنیای امروز این است که تو می‌توانی هر کسی که می‌خواهی باشی؛ البته اگر تصمیم بگیری که باشی! این درس را نه در دانشگاه یاد می‌گیریم و نه از هیچ کس دیگری.