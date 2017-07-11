به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی عصر سه شنبه در نشست علمی و تخصصی مدیران بهزیستی کشور در لرستان در سخنانی با بیان اینکه یکی از نشانه های یک مدیر این است به کارش عشق بورزد و انگیزه داشته باشد و جدیت نشان دهد اظهار داشت: انسان در برابر سه گروه تکلیف دارد که یکی از آنها خدای متعال و رسولان، بوده که بشریت مدیون آنها است.

ضرورت خدمت به مردم

وی با تاکید براینکه انسان باید برای خود ارزش قائل باشد گفت: شان، منزلت و کرامت انسان بسیار مهم است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه انسان در برابر خودش مسئول است افزود: نباید شخصیت انسان تحت تاثیر هوای نفس قرار بگیرد چرا که در این صورت انسان بی ارزش و تهی می شود.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر ضرورت توجه به کرامت انسان بیان داشت: انسان باید شخصیت و هویت خود را حفظ کند و تهذیب نفس داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ما تکلیفی به مردم داریم که آن خدمت به آنها است گفت: باید به مردم وفادار، ولایتمدار و همیشه در صحنه خدمت کنیم.

بزرگترین چالش حکومت ها آسیب های اجتماعی است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به وجود انسان های نیازمند و فقیر در جامعه گفت: خدمت به این قشر از جامعه اهمیت و ثواب بالایی دارد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه بزرگترین چالش حکومت ها آسیب های اجتماعی است گفت: بزرگترین خطر آسیب های اجتماعی است که جامعه از درون متلاشی می کند.

وی با تاکید بر اینکه امام(ره) انقلاب اسلامی ایران را انقلاب محرومین نامید و بالاترین خدمت را خدمت به محرومان عنوان کرد و افزود: امنیت در قیامت، قبولی اعمال، پاداش جهاد در راه خدا، برترین عبادت، ادای حق و ... از جمله پاداش خدمت به محرومان است.

فقر در کشور توسط دولتمردان ریشه کن شود

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر برقراری عدالت اجتماعی و ریشه کن شدن فقر از سوی مسئولان و دولتمردان در کشور گفت: تجمل گرایی، روحیه استکباری و ... مانع خدمت است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه رشد خوبی به لحاظ مالی در جامعه صورت گرفته که البته باید حمایت همه جانبه در جامعه صورت گیرد گفت: عده ای در جامعه مانند معلولان هستند که باید توجه ویژه ای به آنها شود و نیازمند حمایت شخصیتی هستند.

وی با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات فرهنگی و دینی گفت: ما باید به این خدمت کردن افتخار کنیم چرا که برای ما باقیات و صالحات خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه و توانمند سازی معلولان تاکید کرد.

آیت الله میرعمادی با اشاره توجه ویژه مقام معظم رهبری به مباحث پیشگیرانه آسیب های اجتماعی گفت: ایشان همواره به این موضوع اهتمام ویژه داشته اند و ما نیز باید به تاسی از ایشان این اقدامات را انجام دهیم.