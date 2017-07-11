صحت انتخابات شورای شهر آبادان تائید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها امروز در گفتگویی بر نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر آبادان صحه گذاشت.



پیشتر به سبب آنچه تخلف انتخابات از سوی کاندیداهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آبادان عنوان شده بود و با موافقت هیئت نظارت استان و هیئت نظارت مرکزی انتخابات، چهار مرحله صندوقهای رای (آنهایی که بیشترین اجماع نظر کاندیداها بر بروز تخلف بر آنان بود) بازشماری شد.



در چهارمین مرحله از بازشماری آرا که با حضور نمایندگان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام شد، ۳۲ صندوق بازشماری و نتیجه جهت تائید و یا رد صحت انتخابات در آبادان بازشماری شد.

براساس تائید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، حمید کوراوند با هفت هزار و ۸۲۰ رای، حسن کمری با هفت هزار و ۵۶۲ رای، آرش بهفر با هفت هزار و ۴۸۲ رای، خلیل جنامی با هفت هزار و ۳۹۸ رای، ناصر کعبی با هفت هزار و ۶۴ رای، عبدالکریم پوردریس با ۶ هزار و ۹۷۳ رای، فؤاد دریس فرد با ۶ هزار و ۷۸۷ رای، سید شریف موسوی با ۶ هزار و ۶۷۷ رای و عبدالله کعبی با پنج هزار و ۷۲۷ رای به عنوان اعضای اصلی این دوره از انتخابات شورای اسلامی در آبادان انتخاب شدند.



همچنین امین توانایی با پنج هزار و ۷۲۵ رای، رضا داوودپور با پنج هزار و ۳۷۵ رای، فرشید بهشتی با پنج هزار و ۶۵ رای، ریاض صنگوری نژاد با چهار هزار و ۶۵۷ رای و زینب حیاوی با چهار هزار و ۶۰۹ رای به عنوان اعضای علی البدل شهر آبادان انتخاب شدند.