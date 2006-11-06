به گزارش خبرگزاري مهر، اين فيلم با عنوان اصلي "Bringing Out The Dead" اثري اجتماعي و محصول سال 1999 سينماي امريكاست. اين فيلم با طرح زندگي يك پرستار و مسائل و مشكلاتي كه در زمينه شغلي با آن مواجه است به ارائه بخشي از اين شرايط در امريكا مي پردازد.



داستان "نجات دادن مرده" درباره زندگي يك پرستار جوان است كه علاقه بسيار زيادي به كارش دارد و همين موجب مي شود با انرژي و تحرك خاص شغلش را ادامه دهد. اما مشكل اصلي اين جوان مربوط به بيماران يا مصدوماني است كه بيشتر آنها در طول راه يا در بيمارستان جان خود را از دست مي دهند. اين مسئله براي پرستار جوان تبديل به يك كابوس مي شود. پس از مدتي جوان به ماموريتي دشوار فرستاده مي شود ...



نيكلاس كيج، پاتريشيا آركت، جان گودمن، وينگ ريمز، تام سايزمور، مارك آنتوني و كليف كورتيس بازيگران اصلي اين فيلم هستند كه در مدت زمان 121 دقيقه ارائه شده است. فيلم سينمايي "نجات دادن مرده" پنجشنبه 18 آبان ساعت 22 در قالب مجموعه برنامه سينما يك پخش مي شود.

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