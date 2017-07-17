تلگرام گروه تخصصی ضد تروریستی تشکیل می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پس از آنکه مقامات اندونزی دسترسی به تلگرام را محدود کردند، این پیامرسان اعلام کرد مشغول ایجاد گروهی از ناظرهایی است که با فرهنگ و زبان اندونزیایی آشنا هستند. هدف از این اقدام حذف سریع تر محتویات مربوط به تروریسم است.

پل دوروف در پیامی توییتری اعلام کرد؛ تلگرام نتوانسته به سرعت به درخواست دولت اندونزی پاسخ دهد. اما اکنون مشغول تغییر شرایط است.

این درحالی است که دور روز پیش وزارت مخابرات و اطلاعات فناوری اندونزی اعلام کرد، این کشور تصمیم دارد تلگرام را به طور کامل ممنوع کند.

یکی از مقامات وزارت مخابرات و اطلاعات فناوری این کشور می گوید: گروه های شبه نظامی با استفاده از این اپلیکیشن، نیرو جذب می کردند. علاوه بر آن از تلگرام برای انتشار پیام های خطرناک استفاده می شد. همچنین ترورویست ها روش های مختلف اجرای حملات از جمله ساخت بمب را به وسیله این پیامرسان برای یکدیگر ارسال می کرده اند.

اخیرا پلیس این کشور گروهی از شبه نظامیان را دستگیر کرده است. آنان اعتراف کرده اند تلگرام وسیله ارتباطی آنان با یکدیگر و همچنین راه دریافت دستور و شیوه اجرای حملات بوده است.

به گفته دوروف، تلگرام اکنون کانال های مورد نظر را مسدود کرده است. همچنین مشغول ایجاد گروهی از ناظران آشنا با فرهنگ و زبان اندونزیایی است تا بتوانند محتویات تروریستی را سریعتر گزارش کنند.

تلگرام در این کشور چند میلیون کاربر دارد.