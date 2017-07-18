دستگیری سارقان سابقه دار خانه ها/بازداشت متهمان در جوی آب

سرهنگ ستار درویش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات دستگیری متهم سابقه دار گفت: با توجه به افزایش آمار سرقت منزل و تلاش برای کاهش وقوع سرقت و دستگیری سارقان و نا امن کردن حوزه برای آنها، تیمی مشترک از عوامل تجسس و پلیس افتخاری تشکیل که در سطح حوزه و به خصوص نقاط آلوده به سرقت اقدام به گشت زنی می کردند.

وی افزود: عوامل کلانتری در حین گشت زنی در حوالی میدان نخجیر با صدای یکی از شهروندان در جریان یک مورد سرقت منزل قرار گرفته که در حین بررسی موضوع متوجه دو نفر جوان در حال پریدن از دیوار یک ساختمان می شوند که با مشاهده پلیس اقدام به فرار می کنند.

سرهنگ درویش گفت: سارقان برای فرار از دست ماموران خود را داخل جوی آب خیابان اولیایی پنهان که با هوشیاری ماموران، سارقان دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

وی با اشاره به مواجهه حضوری سارقان با فردی که از طبقه دوم واحد آنها سارقان قصد سرقت داشتند، افزود: با توجه اظهارات شاکی، سارقان به ناچار اعتراف و جهت سیر مراحل به پایگاه چهارم پلیس آگاهی منتقل شدند.