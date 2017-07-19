وزنه برداران کردستانی دو نشان نقره جانبازان ومعلولین را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های قهرمانی کشور وزنه برداری جانبازان و معلولین، یادواره ی شهدای حادثه تروریستی تهران با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.

این مسابقات با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار از ۱۹ استان کشور طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ تیرماه با نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک در تهران برگزار شد.

در پایان این رقابت ها معین احمدی و زانیار عزیزی دو ورزشکار کردستانی در دسته های ۱۰۷ و ۹۷ کیلوگرم دو نشان نقره رقابت های قهرمانی کشور وزنه برداری جانبازان و معلولین را تصاحب کردند و بر سکوی دوم این مسابقات ایستادند.

در نتیجه تیمی، استان تهران عنوان نخست را بدست آورد، کرمانشاه و اردبیل جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

تیم استان کردستان با دو وزنه بردار به سرپرستی بهاء الدین عزیزی و مربیگری علی کمری در این رقابت ها شرکت کردند.