به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ رویترز نوشت: عصام المرزوق، وزیر نفت کویت، گفت: با وجود طولانی شدن بیش از انتظار روند بازگشت توازن به بازار، عرضه مازاد نفت تا پایان ماه مارس سال آینده میلادی از میان می رود و لازم نیست اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اقدام بیشتری برای کاهش تولید انجام دهد.

وی همچنین اعلام کرد که لازم نیست که اوپک پیش از نشست عادی خود در ماه نوامبر، نشست فوق العاده برگزار کند؛ زیرا توافق کاهش تولید تأثیر مطلوب را دارد.

وزیر نفت کویت با تأکید بر ضرورت نداشتن تشدید کاهش تولید، گفت: ما در دو هفته نخست دوره تمدید توافق قرار داریم و اکنون خیلی زود است که بگویم که در ماه نوامبر چه تصمیمی خواهیم گرفت.

المرزوق همچنین اعلام کرد که اوپک انتظار نداشته است که در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی سطح ذخیره سازی نفت جهان کاهش شدیدی داشته باشد و گفت: ما همواره منتظر نیمه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی بوده‌ایم.

وی اعلام کرد حتی با وجود افزایش شدید تولید نفت لیبی و نیجریه، مجموع تولید نفت اوپک همچنان در سطح هدف ۳۲,۵ میلیون بشکه در روز است که در توافق جهانی کاهش تولید تعیین شده بود.

وزیر نفت کویت که ریاست کمیته نظارت بر توافق جهانی کاهش تولید نفت را به عهده دارد، همچنین اعلام کرد این هنوز زود است که این نهاد برای اصلاح توافق یاد شده و یا محدود کردن تولید نفت نیجریه و لیبی، توصیه‌ای مطرح کند.

المرزوق اعلام کرد که قیمت نفت اکنون، در حال تثبیت در بازه ۴۵ تا ۵۰ دلار است و گفت: این چیزی است که بازار اکنون به عنوان قیمت عادلانه می‌بیند.

با این همه، وی پیش بینی کرد که با کاهش سطح ذخیره سازی نفت، قیمت این کالا در ماه های آینده افزایش خواهد یافت.