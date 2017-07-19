پیک ۵۲هزار و ۸۴۸ مگاواتی مصرف برق/مصرف بالا؛ راه رفتن بر لبه تیغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ پیک مصرف برق در روز گذشته (سه‌شنبه) برای نهمین بار از مرز پیک سال گذشته گذشت و به ۵۲ هزار و ۸۴۸ مگاوات رسید. این در حالی است که اوج مصرف برق در تابستان سال گذشته، برابر با ۵۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات بوده است.

گزارش ها حاکی از این است روند مصرف برق در سه ماهه اول سال جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است که در صورت تداوم این رشد صنعت برق را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.

دو هفته پیش در حالی اوج مصرف برق به ۵۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسید که براساس آمارهای موجود قدرت عملی نیروگاه ها در بالاترین حد خود در زمان پیک کمتر از ۶۰ هزار مگاوات است، بنابراین تداوم رشد پیک معنایی جز راه رفتن بر روی لبه تیغ نخواهد داشت.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در روز گذشته اعلام کرد چنان که بنا باشد در سال آینده نیز ما شاهد چنین رشدی در مصرف برق باشیم می بایست بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده جهت تأمین چنین مصرفی در صنعت برق سرمایه گذاری کرد. این در حالی است که کل درآمد حاصل از فروش برق در سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

قابل تأمل اینکه بیش از ۲۰ هزار مگاوات برق مصرفی در زمان پیک مربوط به وسایل سرمایشی است که ارزش افزوده برای کشور نخواهد داشت و معنایی جز هدر رفت سرمایه ها ندارد.

این گزارش می افزاید، میزان کل مبادلات برق در روز گذشته برابر با یک هزار و ۸۷۹ مگاوات بوده که از این میزان سهم صادرات برابر با یک هزار و ۳۰۲ مگاوات، و سهم واردات برابر با ۵۷۷ مگاوات بوده است. همچنین میزان مصرف برق صنایع در روز گذشته به ۴ هزار و ۲۲ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه روز دوشنبه اندکی کاهش داشته است.