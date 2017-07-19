موانع همکاری اقتصادی بین ایران و تاجیکستان بایدبرداشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ حمیدرضا تشیعی، رییس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع برق و آب وزارت نیرو در آئین برگزاری کمیته پیگیری یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان که با حضور عثمان‌علی عثمان‌زاده، وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان در "دوشنبه" گفت: برگزاری منظم اجلاس کمیسیون مشترک راهی برای توسعه روابط دو کشور است.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس یازدهم در نوامبر گذشته در تهران که در بردارنده توافق‌های خوب و سازنده ای بین دو کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی، مهندسی و سایر جوانب بود اظهار داشت: تشکیل کمیته پیگیری فرصت مناسبی برای بررسی نقاط قوت و ضعف و میزان پیشرفت و همچنین اجرایی شدن توافقات و مرتفع کردن موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه همکاری‌های بین دو کشور است.

تشیعی با بیان این مطلب که در مذاکرات دیروز و امروز بین هیات های دو کشور در قالب سه زیرگروه، بررسی‌های دقیق و کارشناسانه در مورد بندهای مختلف این یادداشت تفاهم صورت گرفته است، افزود: در نظر است تا صورتجلسه اجلاس نیز به امضای رییسان دو هیات برسد.

وی با بیان اینکه چند موضوع مهم در مسیر همکاری‌ها وجود دارد که به نحوی روند پیشرفت همکاری‌ها را کند کرده است، اظهار داشت: این موضوع‌ها شامل تسریع در پرداخت معوقات نیروگاه سنگ توده ۲ و پرداخت به موقع اقساط بر اساس جداول توافق شده، تسریع مطالبات بانک تجارت و انتقال دارایی‌ها به ایران، ساماندهی به موضوع مدرسه رودکی، اعطای یک هزار برگ پروانه تردد معاف از مالیات برای رانندگان ایرانی، تشکیل کمیته فنی مشترک آب بین دو وزارتخانه، حل مشکلات تجار و سرمایه گذاران ایرانی با هدف ایجاد فضایی امن برای فعالیت فعالان اقتصادی ایران است که بایستی مرتفع شود تا زمینه‌های همکاری دو کشور گسترش یابد.

رییس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع برق و آب وزارت نیرو افزود: تلاش کمیسیون برای فراهم کردن زمینه سفر رییس جمهور تاجیکستان به تهران می‌تواند در روند توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور تأثیر گذار باشد.

گفتنی است در حاشیه برگزاری این اجلاس یادداشت تفاهمی به امضای دو طرف رسید که براساس این یادداشت تفاهم سه کمیته گروه کاری نیزتشکیل شد. این گروه‌های کاری در حوزه‌های بانکی، مالی، تجاری و صنعت در یک کمیته، حوزه امور فرهنگی، اجتماعی، صداو سیما و میراث فرهنگی در یک کمیته و حوزه انرژی، کشاورزی و ارتباطات در قالب یک کمیته به فعالیت می‌پردازند.

همچنین در این اجلاس یادداشت تفاهم کلی امضا شد که بندهای سند اجلاس یازدهم مورد به مورد توسط اعضای این کمیته‌ها بررسی شد و هر اقدامی که طرف تاجیک یا طرف ایرانی انجام داده بودند نیز به طرف مقابل انعکاس یافت و در مورد بندهایی که معطل مانده و امکان فرصت کافی برای اجرای اقدامات لازم نبوده نیز هماهنگی لازم توسط طرف تاجیکی و ایرانی انجام شد تا این بندها تا جایی که امکان دارد مورد توافق قرار گرفته و اجرایی شود.