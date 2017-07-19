به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور ظهر چهارشنبه درجلسه با کارکنان سازمان بهزیستی ضمن تبریک و تهنیت هفته بهزیستی اظهار داشت: سیاست پایدار ماندن سازمان بهزیستی بهتر زندگی کردن است.

مرسلپور گفت: در مبحث آسیب ها و ناهنجاری‌ها، کج روی‌های اجتماعی هم ریشه در علت دارند و هم معلول هستند ودر شکل گیری این سبک از مشکلات گاهی علت و معلول در نظر گرفته می‌شوند.

وی افزود: افراد معتاد در جامعه می‌توانند دارای شغل و یا بیکار باشند که در همه کشورها این قبیل مشکلات با میزان شدت وضعف های متفاوت وجود دارد و به لحاظ نوع شیوه برخورد گوناگون می‌باشند.

فرماندار قرچک با بیان این که وظیفه کارکنان بهزیستی که با بخش اعظم ناهنجاری در ارتباط هستند، بسیار مهم تلقی می شود، گفت: در اجرای وظایف بهزیستی به خصوص در قرچک دو محور را ملاک اصلی قرار می دهیم که یکی پیشگیری ودیگری پژوهش است و نقش بهزیستی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی قرچک تاثیر گذار است.

مرسلپورگفت: محور پیشگیری اهمیت ویژه ای دارد که جلوگیری از حوادثی چون طلاق،موادمخدر،تکدی گردی و..می باشد و همچنین پدیده روی آوردن به جرم می تواند روانی، شخصیتی یا طی واکنش های جامعه باشد که با روش های اصولی برطرف می شود.

وی در ادامه افزود: دربخش پژوهش نیز روش معلم محوری باعـث ایجاد ارتباط ،انگیزه وهمدلی در مردم می شود.

فرماندار قرچک در پایان بیان داشت: آسیب های اجتماعی در کمین مردم است و با یاری نیروهای بهزیستی وخدمات شهرداری قابل حل است.