آتش به جان نفت یک روز قبل از سوپر جام/کریمی روی نیمکت می نشیند؟

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم نفت تهران قرار است فردا در سوپر جام فوتبال ایران مقابل تیم پرسپولیس صف آرایی کند، حضور علی کریمی و برخی بازریکنان این تیم در دیدار فردا در هاله ای از ابهام قرار دارد.

علی کریمی که ظهر هم در کنفرانس خبری شرکت نکرده بود، ظاهرا هنوز انتقاداتی نسبت به وضعیت مالی تیم نفت دارد و قرارهایی که داشته برای وی و شاگردانش برآورده نشده است.



عدم حضور کریمی در کنفرانس خبری در حالی که مدیر رسانه ای این تیم اعلام کرد وی هنوز قراردادش را در سازمان لیگ ثبت نکرده است خیلی ها را به شک انداخت که اصلا علی کریمی در دیدار فردا روی نیمکت نفت خواهد بود یا نه؟ این موضوع وقتی بیشتر مورد سوال واقع شد که خبر رسید علی کریمی به شدت از مسئولان نفت دلخور شده و به نوعی از تیم نفت تهران خداحافظی کرده و چند بازیکن هم به تبع جادوگر در تمرینات این تیم حضور نیافته اند.

در واقع تیم نفت به هم ریختگی عجیبی را درست یک روز قبل از دیدار با پرسپولیس در سوپر جام تجربه می کند که اگر امشب این به هم ریختگی درست نشود فردا نفتی نصفه و نیمه مقابل پرسپولیس می ایستد.



باید دید از هم پاشیدگی نفت امشب درست می شود یا اینکه فردا نفت در آتش پرسپولیس و مدیران خودش می سوزد؟